Furti no stop, la paura non si ferma. Si sposta, da un quartiere all'altro evidentemente per sfruttare il fattore sorpresa e dare meno punti di riferimento possibili alle forze dell'ordine. Nel fine settimana appena concluso, secondo quanto si apprende i ladri sono entrati in azione nella zona di via XX Settembre. Palazzi visitati dai banditi anche fino al terzo piano, attraverso le impalcature dei lavori o fingendosi comunque operai: questo quanto segnalato dai residenti, che hanno anche sottolineato come gli assalti siano avvenuti tra le cinque del pomeriggio e l'ora di cena, dunque il momento in cui (essendo di sabato) molte famiglie erano fuori casa per le compere e lo shopping pre natalizio.

L'emergenza dunque non si ferma e si sposta di quartiere in quartiere. Dalla zona di San Sisto, ad essere finita sotto scacco è stata quella di Prepo specie negli ultimi giorni. C'è da capire, ovviamente, se i ladri in azione possano essere un'unica banda (magari con rotazione dei componenti a seconda delle zone prese di mira) oppure possano esserci più bande in azione nel giro di pochi chilometri.

Ladri in azione anche nell'hinterland. Soprattutto, secondo quanto si apprende anche grazie alle segnalazioni che arrivano dai social network, nella zona tra Perugia e Bastia. Quella di Ospedalicchio pare essere una zona nelle ultime ore presa di mira dai banditi: in un caso i ladri sarebbero entrati nonostante la presenza dei proprietari di casa all'interno.

Di certo, esclusa la zona di via XX Settembre, si può trovare un denominatore comune per le varie aree colpite dai furti: quello cioè di trovarsi tutte nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o comunque di strade particolarmente trafficare, dove può essere di conseguenza abbastanza facile far perdere le proprie tracce. Specie se gli assalti vengono commessi nell'orario pomeridiano e pre serale.

