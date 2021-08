Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

SICUREZZA

L'allerta continua. Inevitabile, dal momento che la vita è quasi tornata alla normalità e che il periodo delle vacanze è in pieno svolgimento. L'allerta è quella legata ai furti nelle abitazioni, alle bande di ladri in giro per quartieri e frazioni alla ricerca della casa da colpire magari dopo aver passato qualche ora a studiare l'obiettivo o aver avuto le dritte necessarie da un basista.

Nelle ultime ore si racconta di nuovi colpi, nella zona tra Ponte Felcino e Villa Pitignano, con le abitazioni prese di mira dai banditi sempre nella fascia serale: quella in cui, oltre al vantaggio del buio che in questa fase dell'anno arriva comunque dopo le nove di sera, è anche quella in cui le case possono diventare più vulnerabili perché anche chi resta a casa magari esce per passare qualche ora all'aria aperta.

Almeno un paio, secondo quanto si apprende, i raid messi a segno dai banditi nelle ultime ore. Numeri sicuramente non particolarmente alti, ma che testimoniano un'azione continua da parte dei ladri che hanno preso di mira alcune zone in particolare: oltre a quella di Villa Pitignano e aree limitrofe, la zona tra Case Nuove di Ponte della Pietra e Pila e anche quella del colle della Trinità.

Grande, ovviamente, lo sforzo da parte di polizia e carabinieri per riuscire a intercettare i ladri in azione e mettere un freno al fenomeno dei furti.