L'ALLERTAFurti, un allarme che la pandemia ha rallentato ma non bloccato del tutto. In questi giorni a cavallo tra Natale e Capodanno il meccanismo dei controlli messi in campo dalle forze dell'ordine sotto il coordinamento della prefettura e della questura ha portato a risultati sicuramente tangibili sotto il profilo di un sensibile abbassamento di preoccupazione e constatazione di assalti tentati o messi a segno da parte della banda o delle bande in azione nella zona tra Monte Malbe, San Marco e la Trinità.Eppure, la strada continua a raccontare di una paura che potrebbe essersi spostata proprio per eludere i controlli serrati messi in campo da polizia, carabinieri e finanza ma anche dai residenti di quelle zone, che specie a Monte Malbe si sono tassati per avere la vigilanza privata.Ecco infatti segnalazioni di banditi in azione arrivare dalla zona intorno a Cenerente. Segnalazioni secondo le quali i banditi sarebbero entrati in azione proprio nelle ultime ore del 2020. E soprattutto nella zona intorno all'Oscano. Ancora una volta, insomma, sembrerebbe essere stata scelta un'area caratterizzata da zone boscose nelle quali evidentemente i ladri pensano di riusicire a far perderele proprie traccr.