Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Furti no stop. L'emergenza prosegue, al punto di essere tra gli elementi all'ordine del giorno nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri pomeriggio in prefettura.

Da San Sisto a San Mariano, da Prepo a via XX Settembre fino alla zona Ponti e in particolare quella di Villa Pitignano, ci sono diversi quartieri e frazioni dell'hinterland che vivono da settimane con l'incubo di una o più bande di ladri in azione per le strade.

Paura che da diverse settimane stanno vivendo anche a Pila, con i residenti che hanno segnalato assalti (tra tentati e andati purtroppo a buon fine) ad abitazioni private e nei condomini, in orari compatibili con quelli avvenuti in altre zone cittadine e cioè soprattutto nella fascia pomeridiana che va dalle cinque all'ora di cena. Nelle ultime ore, si sono registrati altri attacchi ad abitazioni con i residenti che hanno voluto informare e allertare i propri compaesani anche attraverso i social network.

Non solo attraverso i social network. Perché sempre dalla zona di Pila si ha notizia del fatto che i residenti si sarebbero organizzati in veri e propri gruppi di controllo per sorvegliare in un qualche modo le strade soprattutto in certi orari, in quelli considerati più critici. Insomma non certo ronde, anche perché certi tipi di controlli non spettano certamente ai cittadini, ma una forma il più possibile attiva e dinamica di monitoraggio delle zone di quartiere per essere pronti a segnalare in tempo reale l'eventuale presenza di persone sospette non solo alle forze dell'ordine ma anche tra residenti.

A proposito di chi invece spetta il controllo del territorio per cercare di prevenire prima e stroncare poi il viavai delle bande dei furti, nella giornata di ieri si è parlato proprio del caso furti nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che era in particolar modo incentrato sulle misure di sicurezza per la giornata di domani ad Assisi ma nel corso del quale si è parlato anche del fenomeno legato ai furti.

Un fenomeno che rientra all'interno della questione sicurezza, presente in ogni momento dell'anno ma in particolare in questo a cavallo del Natale. Sotto il coordinamento del prefetto Gradone, i vertici provinciali delle forze dell'ordine hanno fatto una ricognizione della situazione per poi assicurare, secondo quanto si apprende, un innalzamento dei controlli mettendo in campo più pattuglie possibile.

Mi. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA