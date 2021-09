Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

ASSISI Furti, scippi e reddito di cittadinanza. Di questo viveva la famiglia, residente tra Assisi e Cannara, diventata banda di criminali. Un clan considerato un «vero e proprio consorzio familiare», composto da italiani, dedito ai furti nelle case e sgominato dal personale del commissariato di Assisi che ha dato esecuzione a misure cautelari a carico di otto persone. Ma nel complesso sono 16 gli indagati, uomini sia donne, legati da vincoli di parentela o affinità, dodici dei quali risultati beneficiari di reddito di cittadinanza.

I destinatari delle misure cautelari sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione tra le zone di Assisi, Arezzo e Siena: per due è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per cinque gli arresti domiciliari e per uno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Come emerge dall'ordinanza firmata dal giudice Natalia Giubilei, gli investigatori contestano ben diciannove furti e un totale di venti capi di imputazione: in base ai risultati delle indagini, la banda a conduzione familiare avrebbe rubato soldi, gioielli, orologi di gran valore, ma anche bottiglie di Dom Perignon e persino mini pony, inteso non come giocattolo ma proprio un cavallo di razza appaloosa. Precisi, meticolosi, sceglievano le vittime e colpivano. Tanto che la polizia definisce gli uomini del clan come «di notevole profilo criminale», «efferati e senza scrupoli», «veri e propri professionisti del crimine». Mentre «scaltre» e «senza scrupoli» sono considerate anche le sei donne, tra i 22 e i 40 anni, a cui si riconosce un ruolo «di certo non secondario». Alcune di loro erano specializzate negli scippi e nei furti in abitazione che mettevano a segno - in base all'indagine - aggirando le padrone di casa, scelte appositamente sole e anziane, spacciandosi per venditrici di articoli vari o entrando in casa con la scusa di avere urgenza di usare un bagno. Altre donne avevano compiti logistici: c'era chi si prestava a farsi intestare le auto che sarebbero state utilizzate per commettere i furti, chi trasportava la refurtiva fuori regione per essere piazzata e chi invece aveva il compito di custodire gli oggetti di valore dopo essere stati rubati e portati agli uomini della banda. Un'organizzazione che, secondo la polizia, «già da anni sul territorio ha seminato nel corso del tempo terrore e insicurezza tra gli abitanti delle zone del circondario, specie quelle più isolate».

Un'organizzazione che gli uomini del commissariato diretto da Francesca Di Luca hanno ricostruito attraverso appostamenti e pedinamenti: e se gli indagati sono risultati tutti già inquisiti in passato per reati contro il patrimonio, nel corso di più di un anno di indagini i poliziotti sono riusciti ad arrestare in flagranza di reato alcuni dei presunti componenti della banda subito dopo aver commesso il fatto, mentre altre volte sono riusciti a recuperare la refurtiva e restituirla ai proprietari.

Egle Priolo