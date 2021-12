Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:02

SICUREZZA

Villa Pitignano, Monte Malbe e Ponte Valleceppi sono le zone più bersagliate. Ma di episodi se ne sono verificati, stando alle segnalazioni che rimbalzano anche via social, pure in altre zone della città come ad esempio la fascia di via XX Settembre. Tant'è che cresce e non poco la paura dei cittadini per la preoccupante ondata di furti che si stanno susseguendo nell'ultimo periodo. Quello di Villa Pitignano è uno dei quartieri maggiormente in sofferenza. Quasi ogni giorno ci sono segnalazioni su appartamenti visitati dai balordi oppure tentativi di furto. Alcuni residenti parlano di una situazione particolarmente pesante che sta andando avanti da tempo e per questo crescono le richieste per una stretta immediata sulla sicurezza. Dalle chat di WhatsApp ai gruppi Facebook, molti hanno cominciato a segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto oppure furti nelle rispettive abitazioni. E la lista, purtroppo, prende sempre più forma. Alcuni hanno postato in rete anche video delle abitazioni letteralmente messe a soqquadro dai balordi. Cassetti a terra, armadi svuotati, mobili aperti. Il peggiore scenario possibile che una persona si può trovare di fronte quando rientra a casa oppure al risveglio. A Villa Pitignano oltre a segnalare costantemente ogni episodio alle forze dell'ordine, è stato organizzato un incontro con il Comune per provare a studiare azioni concrete che permettano di cambiare la situazione. Nei prossimi giorni infatti i residenti incontreranno l'assessore Luca Merli, che ha la delega alla sicurezza.

LE ALTRE ZONE

Un incontro analogo ad altri tenuti nei quartieri cittadini per parlare della piaga dei furti, come accaduto abbastanza recentemente, per fare un esempio, nella zona dei Conservoni. Lì c'è timore per la ripresa dei furti nell'area di Monte Malbe e nell'area di Monte Tezio (versante Cenerente), dove in questi giorni i residenti sono alle prese con alcuni assalti in più zone. A ridosso di Mopnte Tezio, nella strada che porta al parco, alcuni residenti hanno trovato anche reti di recinzione tagliate e tegole del tetto cadute a terra. Segnali del passaggio dei balordi che sfruttano ogni possibilità per tentare di avere accesso alle abitazioni. In questi giorni segnalazioni sono partite anche da alcune zone di Ponte Valleceppi. Episodi di abitazioni visitate dai ladri nel tardo pomeriggio in alcune vie. Nelle chat e social di quartiere si sono mobilitate anche le associazioni che chiedono la collaborazione di tutti i cittadini a segnalare ogni situazione sospetta alle forze dell'ordine. Proprio su questo si stanno muovendo nella zona di Monte Tezio, dove tutti sono in allerta per un furgoncino sospetto visto passare a più riprese.

Riccardo Gasperini

