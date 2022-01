Domenica 16 Gennaio 2022, 05:04

SICUREZZA

Furti. Un'emergenza sempre attuale. Di ora in ora arrivano segnalazioni di raid da parte di banditi in azione da un quartiere all'altro, con i residenti arrabbiati e impauriti ma anche pronti a condividere tutte le informazioni possibile per mettere in guardia gli altri cittadini.

L'area cittadina sicuramente più colpita da quando è cominciata l'emergenza invernale (storicamente i mesi che vanno da fine ottobre fino a febbraio sono i più caldi sotto questo versante) è quella di San Sisto: sono continue le segnalazioni di assalti, che da inizio settimana si sono cominciati a registrare anche all'ora di pranzo.

La testimonianza choc arriva dalla zona di via Mascagni dove, secondo quanto si apprende anche attraverso i social network, i ladri all'interno di un condominio venerdì sono entrati «per la quarta volta nel giro di un mese».

I controlli nel territorio da parte delle forze dell'ordine si susseguono senza sosta, ma nonostante gli sforzi sul delicato fronte della sicurezza continuano a registrarsi situazioni di quartieri in difficoltà. La piaga dei furti infatti tiene banco e, oltre ai singoli cittadini, si muovono per segnalare e fare appelli anche le associazioni del territorio.

L'ultima a chiedere la massima attenzione è l'associazione di quartiere FilosofiAmo, che ha diffuso un appello via Facebook e WhatsApp. «Si stanno susseguendo in questi giorni una serie di furti nella case del nostro quartiere», scrive l'associazione che si è mossa dopo le segnalazioni di soci e residenti di quella fetta di città. I furti, spiega FilosofiAmo «sono ad opera alle volte di veri professionisti che entrano dalle finestre arrampicandosi in maniera acrobatica, altre volte ad opera di figure apparentemente innocue costituite da ragazze e ragazzi di giovane età che si intrufolano con qualsiasi scusa nelle case, nelle scale dei palazzi e cercano di aprire le porte dove le serrature risultano più vulnerabili perché di vecchio tipo». Situazioni oramai ben note che, nonostante controlli delle forze di polizia, residenti sempre più in guardia, blindature nelle abitazioni e sistemi di antifurto, continuano purtroppo a verificarsi. Per questo la stessa associazione chiede a tutti di stare in guardia. Vista la situazione «alzate dunque il livello di attenzione e non esitate a chiamare le forze dell'ordine in caso di sospetti». Poco prima di Natale fu direttamente la questura a diffondere un vademecum con alcuni consigli utili per limitare il rischio di furti. Alla base c'era comunque la raccomandazione a segnalare al numero unico di emergenza 112 ogni episodio, anche in caso di segnali di sola tentata effrazione.

Riccardo Gasperini