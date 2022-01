Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

L'EMERGENZA

Un Suv, per l'esattezza un Wolkswagen T-Roc di colore grigio. E all'interno almeno tre persone «di cui due molto alti»: questo l'identikit di quella che potrebbe essere la banda in azione nei territori a cavallo tra i comuni di Perugia e Marsciano. Per intenderci, nell'area che va da Pila a San Biagio della Valle e che, secondo alcuni, potrebbe arrivare fino al comune di Piegaro.

Un identikit che potrebbe rivelarsi importante anche per le forze dell'ordine, costantemente impegnate nella caccia alle bande dei furti e che arriva dalle segnalazioni dei residenti della zona, anche attraverso i social, per avvertire più persone possibile a tenere gli occhi aperti.

Ladri in azione nelle abitazioni, con almeno due famiglie che hanno dovuto fare i conti con l'ingresso dei banditi e con le case messe a soqquadro alla ricerca soprattutto di soldi cash ma anche di gioielli e altri oggetti preziosi. Un'emergenza, quella dei furti, che non viene meno anche in questa fase di forte ripresa dei contagi da Covid con tanta gente costretta all'isolamento domiciliare o alla quarantena. Perché, almeno in quest'area presa di mira fin dalla fine di novembre, alcune fra le persone colpite hanno potuto constatare come i banditi conoscessero le loro abitudini e fossero entrati in azione nei momenti in cui sapevano di non incontrare resistenze o presenze all'interno delle abitazioni. «Sono entrati nell'unico giorno da tanto tempo in cui non c'era proprio nessuno in casa» ha raccontato al Messaggero qualche giorno fa una delle vittime proprio nella zona di Pila. Che oltre alla rabbia per essersi trovata la casa messa sottosopra dal passaggio dei ladri e la paura di non sentirsi sicuri nemmeno fra le proprie mura domestiche, hanno dovuto fare i conti anche con la beffa di essere stati colpiti in un momento di assenza da casa che evidentemente i banditi conoscevano. Va detto come, soprattutto durante il periodo delle vacanze di Natale, le forze dell'ordine hanno messo a punto un piano importante di presenza sul territorio anche per prevenire le ondate di furti. In particolare determinati servizi sono stati disposti dal questore, Giuseppe Bellassai, e affidati alla divisione anticrimine, diretta da Alessandro Drago, e che prevedono contatti in tempo reale con cittadini e istituzioni proprio per intervenire nel modo più veloce possibile.

Mi. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA