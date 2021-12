Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Acrobati da fuori regione. Probabilmente anche travestiti da operai o dipendenti di qualche ditta di lavori edili. Gente comunque in grado di colpire nelle abitazioni private, così come di arrampicarsi attraverso impalcature dei lavori e grondaie per arrivare anche ai piani superiori dei condomini cittadini. Questo, in sostanza, l'identikit dei ladri che stanno colpendo nelle ultime settimane in città e hinterland.

Probabilmente si tratta di entità distinte, dal momento che almeno due sembrano le fasce in cui hanno fin qui colpito: quella la linea che va da Pila, Castel del Piano, San Sisto, Lacugnano, Santa Sabina fino a San Mariano, dunque nel comune di Corciano da una parte e l'altra che invece dalla zona dei Ponti e in particolare Ponte Felcino prosegue verso Villa Pitignano, Bosco, Piccione, Pianello per arrivare fino a Rivotorto e ad altre zone del comune di Assisi. Da una parte (la prima) c'è la vicinanza con il Raccordo. Dall'altra, quella con la E45. Senza dimenticare in tutto ciò anche gli assalti registrati nelle aree cittadine di Prepo, via Settevalli, San Marco e via XX Settembre.

IL CONTRASTO

Tutti elementi che in questura stanno mettendo insieme per elaborare una strategia sempre più efficace volta a contrastare le scorribande dei ladri. Attività molto complicata, se si considera che riuscire a intercettare una banda in azione è cosa quantomai difficile. Attività che però, di contro, può essere resa meno pesante dal fatto che, assieme alle altre forze dell'ordine, gli agenti della questura in questi giorni delle feste natalizie saranno comunque chiamati a svolgere importanti controlli del territorio per conttrastare l'altro spauracchio dell'avanzata del Covid e dunque la presenza di pattuglie sarà ancora maggiore sia da un punto di vista numerico che di attenzione per i movimenti lungo le strade.

COLLABORAZIONE

E proprio sotto questo aspetto, in questura puntano molto sulla sempre più fattiva collaborazione dei cittadini. Se da un lato infatti è stato codificato in questa ore un dispositivo ad hoc contro i furti, soprattutto nelle zone che in questo momento sono maggiormente bersagliate e comunque anche nelle aree più vicine alle grandi vie di comunicazione. dall'altro lato le segnalazioni che possono arrivare dai residenti di un quartiere o di una frazione possono essere decisive. Il dirigente della divisione anticrimine Alessandro Drago, affiancato dal commissario capo Roberto Conti, ieri hanno posto l'attenzione proprio su questo aspetto: l'importanza cioè di segnalare alle forze dell'ordine e alla questura quanto succede nelle loro zone, quanto anche viene condiviso nelle tante chat whatsapp di quartiere perché ogni elemento può essere utile. Anche sotto forma di denuncia formalizzata nero su bianco. Altro elemento è poi caratterizzato dal contatto diretto con i sindaci e le amministrazioni comunali della provincia, proprio - ha detto Drago - «per avvicinarci ancora di più ai cittadini per il tramite delle istituzioni». La questura ha poi elaborato un vademecum, qui riportato a centro pagina: piccole quanto importanti attenzioni per provare a prevenire l'assalto dei ladri.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA