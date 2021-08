Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

L'ALLARME

Un'allerta senza fine, quella dei furti. Ripresa in maniera costante dopo il ritorno in zona bianca, con la gente che ha inevitabilmente ricominciato a uscire e andare in vacanza. La zona sotto scacco in questo momento è quella di Villa Pitignano, con i residenti arrabbiati e spaventati per quanto sta succedendo negli ultimi giorni e che non hanno esistato a contattare l'assessore alla sicurezza, Luca Merli, per segnalare una situazione particolarmente difficile.

Le voci dalla frazione raccontano come negli ultimi giorni i raid si siano susseguiti, tra portati a termine effettivamente e tentati, creando tensione e preoccupazione nella popolazione. In un momento soprattutto in cui i ladri stanno maggiormente prendendo di mira le abitazioni dal momento che con molte persone in vacanza, c'è il rischio che le abitazioni siano disabitate e dunque particolarmente appetibili.

Il sospetto, come già successo per altre zone cittadine prese di mira dalle bande di ladri, è che possa esserci uno studio sulle abitazioni da prendere di mira magari anche grazie alle indicazioni di qualche basista in zona.

«Stiamo lavorando per dare risposte alla popolazione, per permettere alla gente di Villa Pitignano di vivere con maggior tranquillità queste giornate» ha detto l'assessore Merli dopo un primo contatto con i residenti della zona.

È chiaro come il Comune possa mettere in campo alcune iniziative legate alla sicurezza, in particolare legate all'illuminazione e alla videosorveglianza.

Inevitabile però sarà anche una presa in carico della situazione da parte delle forze dell'ordine, da un punto di vista di presenza sul territorio con passaggi nelle zone colpite e anche di monitoraggio del fenomeno per cercare di mettere in campo azioni preventive giuste. Soprattutto negli orari e nelle zone considerate in questo momento a rischio.

I CONSIGLI

Le forze dell'ordine intanto ricordano come ci siano alcune semplici accortezze importanti per provare in qualche modo a combattere l'azione delle bande. Una di queste è evitare di postare sui social network informazioni su dove si è in vacanza. ma anche di lasciare qualche luce accesa se si esce o di fare squadra con i vicini di casa.

Michele Milletti