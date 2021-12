Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

«Sono entrati in casa sul fare della sera, verso le 16.45 e sono rimasti fino alle 18.10, ora in cui siamo tornati a casa trovando il portone bloccato dall'interno. Abbiamo avuto l'impressione che i ladri fossero ben informati e che avessero studiato le nostre abitudini, colpendo l'unico giorno dopo anni in cui in casa non c'era nessuno». Poche parole, ma pesantissime. Raccontano lo strazio e l'incredulità di una famiglia, vittima come tante dei furti in questo mese di dicembre. Una famiglia della zona di Pila, tra le frazioni maggiormente colpite dalle scorribande dei ladri in questo periodo. Un racconto inquietante, che rivela anche come nei giorni di festa i ladri non si siano fermati ma anzi abbiano evidentemente atteso l'uscita di casa dei proprietari per colpire indisturbati. Anche in questo caso, la casa è stata messa completamente a soqquadro a caccia di soldi e oggetti preziosi. Ma chiaramente quello che fa più rabbia e crea più apprensione è la sensazione di essere stati osservati, spiati, nelle abitudini quotidiane. E il fatto di non essere stati gli unici ad avere a che fare con i ladri in casa non migliora certo le cose. «Purtroppo nei giorni precedenti e seguenti nella zona ci sono stati molti altri furti nelle abitazioni. Ci sentiamo abbandonati». E allora, per cercare di unire le forze, ecco l'idea: «Per difenderci ci siamo organizzati con un gruppo Whatsapp di controllo del vicinato». Un'idea messa in pratica anche in altri quartieri e frazioni cittadine. Un'idea che può essere importante su due fronti: un maggior controllo del territorio da una parte e anche la possibilità di fornire elementi importanti alle forze dell'ordine dall'altra. «Dopo il furto abbiamo fatto regolare denuncia ai carabinieri di Castel del Piano e speriamo che le forze dell'ordine possano riuscire a mettere un freno a queste scorribande. È importante però si sappia che nella zona siamo a rischio». Inevitabile dunque, attraverso il gruppo Whatsapp tra vicini ma anche tenendo sempre qualche luce accesa in casa e magari una radio che faccia sentire qualche voce, cercare di tenere alta l'attenzione. Basisti in strada, a caccia di appartamenti da indicare ai complici. Un sospetto che in diversi hanno nella zona di Ferro di Cavallo, altro quartiere colpito notevolmente dai furti nei giorni di Natale: diversi residenti hanno segnalato la presenza di una persona, in strada, apparentemente intenta a suonare una fisarmonica nelle vicinanze di case poi colpite dai ladri.

Egle Priolo