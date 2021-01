© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOÈ stata arrestata perché ritenuta responsabile dell'incendio che ha scatenato il panico nella zona di piazza Fonti di Veggio.Il fatto è successo martedì pomeriggio. Tutto era partito da uno scantinato di un palazzo di via Breve. L'incendio ha provocato un fumo denso che si è subito diffuso sulle scale del palazzo (salendo fino al 7 piano e alle mansarde) e nei dintorni, tanto da portare all'evacuazione di residenti e clienti dei negozi limitrofi. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia. Proprio la sala operativa della questura è stata allertata per prima da un cittadino. I poliziotti, arrivati assieme ai vigili del fuoco e coadiuvati da un equipaggio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno subito provveduto a mettere in sicurezza le persone, delimitando l'area e dando avvio alla fase di evacuazione dell'edificio, resa complessa perché lì vivono molti anziani con problemi di deambulazione. L'incendio è partito da un fondino, trovato con danni agli impianti e quadri elettrici.LE INDAGINIUna volta spente le fiamme, la polizia ha cominciato a raccogliere elementi utili dagli stessi residenti che, come spiega una nota della questura, cominciavano a dare segni di dissenso a causa della presenza, da qualche mese, di una donna sospettata quale responsabile di gravi atti di danneggiamento anche attraverso gesti collegati all'appiccamento di fuochi. Così sono scattate le indagini degli agenti della squadra volante che, durante le fasi di sgombero, hanno individuato la donna all'interno di un appartamento del palazzo. Conviveva con due anziani, di cui uno con seri problemi di salute e di deambulazione, e il proprio cane. La donna, italiana di 36 anni, è nota alle forze dell'ordine a causa dei numerosi atti di danneggiamento e per precedenti indagini per l'incendio di vari cassonetti dell'immondizia. Per le indagini la polizia, che la ritiene responsabile di furto con scasso effettuato qualche giorno prima, si è servita anche delle immagini di videosorveglianza della zona, facendo così chiarezza su quanto accaduto nella zona di piazza Fonti di Veggio. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico diretto dal commissario Monica Corneli hanno notificato il fermo già nella serata di martedì.Riccardo Gasperini