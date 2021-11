Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

GUBBIO Fiamme e fumo nella notte in un locale di 60 metri quadrati che ospita un club giovanile a piano terra di una palazzina in piazza Quaranta Martiri. L'allarme è scattato ieri intorno alle 2.30 quando una nube nera si è sprigionata all'improvviso per cause in corso di accertamento. Le fiamme hanno interessato una parete devastato una parte degli arredi del club. Sono intervenuti i locali vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 4 sotto gli occhi dei residenti allarmati dopo averli allertati. La vicenda è stata resa nota nella pagina Facebook di Vivere nel centro storico di Gubbio con reazioni pesanti. «È giunto il momento - viene evidenziato - di mantenere gli impegni presi. A luglio il sindaco Stirati aveva garantito al comitato dei residenti che avrebbe attivato una strategia in accordo con le forze dell'ordine per monitorare il fenomeno dei club. A oggi cosa è stato fatto?». Si sottolinea come questi locali privati vengano affittati a decine di giovani e si chiede tutela per la sicurezza delle famiglie che abitano accanto ai luoghi di aggregazione con le garanzie su impianti elettrici, sistemi di riscaldamento e arredi, ponendo la questione degli addetti al controllo. «È andata bene - viene denunciato - che non ci fossero altri materiali esplosivi accanto al divano, è andata bene che qualcuno si sia accorto e abbia chiamato i pompieri avvisando i residenti che si sono riversati in strada». La pagina Facebook riporta che era presente casualmente l'assessore Gabriele Damiani al quale è stato rivolto un appello: «Come comitato chiediamo quali siano le intenzioni riguardo i futuri incontri proposti per elaborare il decalogo delle best practices proposto. Nei fine settimana siamo ancora in balia di musica, schiamazzi, vomito, urina, urla, cori e bestemmie sino a notte fonda con centinaia di persone tornate in locali e strade».

Massimo Boccucci