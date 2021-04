4 Aprile 2021

L'INCHIESTA

Pronti a chiedere i danni. La notizia dell'arresto del funzionario Federico Bazzurro ha creato parecchio e inevitabile scompiglio in Regione. E così da Palazzo Donini filtra la volontà di chiedere al dipendente che, secondo l'accusa, prendeva mazzette in cambio di agevolazioni ad alcune aziende per autorizzazioni in relazione a cave e rifiuti un risarcimento importante per i danni all'immagine recati da questo tipo di comportamento.

Un comportamento che, nelle carte dell'indagine, viene definito di «stabile asservimento» nei confronti degli imprenditori con cui Bazzurro era entrato in contatto. Il reato di corruzione ipotizzato dal procuratore capo Raffaele Cantone e dal sostituto Mario Formisano viene riconosciuta pur se alleggerita dal giudice per le indagini preliminari, Valerio D'Andria, anche se Bazzurro e i suoi legali (gli avvocati Nicola Di Mario e Amedeo Centrone) puntano con forza sul fatto che quei soldi siano stati dei compensi per la sua attività di consulente parallela a quella di dipendente pubblico.

Un'attività, ha confessato lo stesso Bazzurro agli inquirenti, necessaria per motivi economici. «Bazzurro ha sottolineato - scrive il Gip nell'ordinanza con cui ha concesso gli arresti domiciliari al funzionario della Regione - come per i suoi problemi economici avesse avviato un'attività professionale privata, ed evidentemente non ufficiale, parallela alla sua attività di pubblico funzionario». E se già un'attività che pare sommersa non sembra essere il massimo della correttezza, per il giudice si ravvisa la corruzione nel rilevare come sia «pacifico che il Bazzurro si sia occupato personalmente» delle pratiche degli imprenditori con cui era in contatto «quale funzionario istruttore e non come privato professionista».

Il gip questo passaggio lo evidenzia tanto per quanto riguarda i 15mila euro in varie trance dati a Bazzurro dall'imprenditrice Marianna Marinelli (per la quale la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari e che invece il giudice ha rimesso in libertà dopo aver convalidato l'arresto dopo che i carabinieri forestali li hanno sorpresi in un parcheggio mentre si passavano tremila euro) quanto per i duemila versati dall'imprenditore marchigiano Enrico Mancini (indagato assieme al suo dipendente e factotum Roberto Scalla per la vicenda della cava di Gualdo Tadino, e al direttore tecnico della Piselli Cave, Francesco Piselli) e arriva a parlare di «stabile asservimento» dal momento che la consegna dei soldi avveniva dopo il rilascio dell'autorizzazione in quanto funzionario regionale e non come professionista.

Accuse pesanti cui Bazzurro e la Marinelli, arrestati in flagranza, hanno appunto già fornito spiegazioni ma che avranno modo assieme agli altri indagati di ribadire e integrare.

Michele Milletti

