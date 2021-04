11 Aprile 2021

LA DENUNCIA

Dopo la prima segnalazione di Vanda Scarpelli con la Cgil, ribadita con forza dall'Osservatorio Borgogiglione, l'inchiesta sulla cava di Monticchio Monte Petroso arriva fino in parlamento. Con un'interrogazione presentata dalla senatrice del Movimento Cinquestelle Emma Pavanelli in seguito all'operazione dei carabinieri forestali che, su delega del sostituto procuratore Mario Formisano, hanno arrestato in flagranza il funzionario della Regione Federico Bazzurro (ora ai domiciliari) e l'imprenditrice Marianna Marinelli (rimessa in libertà dal gip) mentre si scambiavano dal finestrino delle loro auto 3mila euro. Una mazzetta per facilitare le pratiche secondo la procura, il pagamento di una consulenza secondo le difese. Ma mentre le indagini vanno avanti e gli investigatori passano al vaglio le pratiche del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazione e autorizzazioni ambientali della Regione, la senatrice ricorda le «ipotesi di irregolarità gravi nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni per le attività estrattive delle cave. Come l'aver ricevuto denaro per l'approvazione del provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur) per la cava in località Monticchio e che avrebbe dovuto prevedere anche la possibilità di utilizzare esplosivi per velocizzare le attività estrattive». E si arriva al problema, giudiziario ma anche culturale e ambientale. «La cava scrive Pavanelli - dista circa 1,5 chilometro dalla Villa del Colle del Cardinale, importante bene architettonico storico e paesaggistico sottoposto alla tutela della Sovrintendenza e gestito dal Mibact, e che rischierebbe di essere danneggiata dalle onde d'urto e sommovimento del terreno causati dall'utilizzo di esplosivo. Inoltre, le attività estrattive previste nel Paur provocherebbero un aumento del traffico di automezzi pesanti per il trasporto dei materiali della cava, con relativa intensificazione dei livelli di inquinamento. Infine, le indagini della procura riguardano ulteriori casi di corruzione per altre cave nella regione». «Per questi motivi chiude la nota della senatrice umbra Cinquestelle - ho depositato un'interrogazione ai ministri della Transizione ecologica e della Cultura per sollecitare eventuali indagini ispettive ed interventi, ciascuno in base alle proprie funzioni e competenze, anche valutando la sospensione delle autorizzazioni in via cautelare, ai fini della tutela del territorio, dell'ambiente e dei beni architettonici coinvolti».

E. Prio.