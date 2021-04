6 Aprile 2021

LOTTA ALLO SPACCIO

CITTÀ DI CASTELLO Denunce e vandalismi. Pasqua di straordinari per i carabinieri. Identificati due insospettabili che, spiega l'Arma, «rifornivano di ogni tipo di sostanza stupefacente» la piazza tifernate. Denunciato per spaccio un 36enne del posto, trovato con svariati grammi di hashish, marijuana, cocaina e a cedere una dose ad un 33enne, segnalato alla prefettura quale assuntore. In una seconda operazione, i militari hanno denunciato un 28enne della provincia di Bari, da tempo residente in zona. Era in possesso di oltre 10 grammi di cocaina, circa 5 grammi di marijuana, spinelli già pronti, bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento. I presunti pusher erano da tempo sotto osservazione per uno strano via vai di giovani intorno a loro ed alle rispettive abitazioni.

Sempre i carabinieri hanno denunciato un 35enne tifernate per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento. Si era impossessato del contante ed aveva effettuato prelievi con il bancomat custoditi in un portafogli. Dopo la denuncia di smarrimento della proprietaria, i carabinieri sono risaliti allo sportello automatico e grazie alle immagini della videosorveglianza hanno inchiodato il presunto autore del furto.

A Umbertide carabinieri intervenuti in piazza Michelangelo per atti vandalici su auto in sosta. Fermato il presunto responsabile, un 18enne del posto che si è rivolto ai militari con parole offensive e minacciose. Sembra facesse parte di un gruppetto dileguatosi appena partita la segnalazione dei residenti. Deferito per danneggiamento delle macchine, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Nel week end, poi, non sono mancati servizi per verificare il rispetto delle prescrizioni anti pandemia. Controllate 250 persone e 200 mezzi, una dozzina le multe.

Walter Rondoni