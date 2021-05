18 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







LA TRAGEDIA

Lo scontro violento, l'urlo disperato, la bambina che non si muove sul sedile e il tentativo di salvarle la vita. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per Priscilla Brugnami, la bambina di cinque anni morta ieri pomeriggio nell'incidente frontale tra due auto lungo la strada in mezzo ai campi tra Migiana e Capocavallo, a Corciano. Una strada che la piccola e mamma Giovanna hanno fatto certamente migliaia di volte per tornare a casa.

Come successo ieri quando purtroppo, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto della madre, una piccola Fiat Punto, si è scontrata frontalmente contro un'altra che veniva dalla direzione opposta. Un'invasione di carreggiata, hanno spiegato le forze dell'ordine. La violenza dello scontro, il muso di entrambe le auto che non c'è più, accartocciato nell'impatto tremendo e Priscilla che resta lì, immobile, sul sedile.

I SOCCORSI TRA LE LACRIME

Arrivano i soccorsi, nell'altra auto ci sono due feriti, e dal Santa Maria della misericordia corrono immediatamente tre ambulanze. All'arrivo dei sanitari si tenta subito di rianimare la bambina: viene adagiata per terra, forse è la stessa mamma a trascinarla fuori dall'auto nella speranza di farle aprire i suoi occhietti sempre vispi e sorridenti. Ancora ci sono segni vitali, ma le sue condizioni appaiono subito disperate. E l'impegno e il cuore che ci mettono i medici non bastano a salvarle la vita: il suo cuoricino smette di battere sotto le loro mani sconvolte.

Tanto che il suo corpo è rimasto sull'asfalto per un paio d'ore, per consentire al medico legale Sergio Scalise Pantuso la prima ricognizione. È rimasta lì, come una bambola rotta, sotto un lenzuolo, mentre intorno amici e parenti subito accorsi sul luogo dell'incidente riuscivano soltanto a piangere e a urlare «Perché?». Lo strazio della nonna, il dolore lancinante delle cugine. Una famiglia molto conosciuta nella zona, con la mamma parrucchiera apprezzata e amata. E poi l'arrivo di papà Luca e del fratello maggiore: per loro un incubo dal quale non potersi più svegliare. Un pensiero alla piccola di casa che non c'è più e l'aggrapparsi alla speranza che mamma si riprenda.

LA CORSA IN OSPEDALE

Perché una delle ambulanze ha portato Giovanna Di Grazia in ospedale in gravissime condizioni: è arrivata al pronto soccorso in codice rosso, insieme alle due persone che viaggiavano sulla seconda auto che hanno riportato ferite rilevanti, ma non da essere in pericolo di vita. Tra i pianti, c'è chi ha parlato della presenza di un cinghiale che potrebbe aver improvvisamente tagliato la strada all'auto che ha invaso l'altra corsia, ma saranno le indagini a stabilirlo. Sul posto infatti sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, diretti da Marco Maccari, per i rilievi utili ad accertare la reale dinamica dei fatti, insieme a una squadra della centrale di Perugia impegnata nella rimozione dei mezzi e della messa in sicurezza della strada provinciale. Al suo arrivo, anche il caposquadra dei pompieri non è riuscito a trattenere le lacrime mentre raccontava ai colleghi in sede della morte della piccola.

Sul luogo del dramma, tra un dosso e una curva che i residenti lo sanno bene porta ad allargare la traiettoria, insieme alla polizia municipale di Corciano, impegnata nei rilievi, è arrivato anche il sindaco Cristian Betti. «Tutta la comunità di Corciano è scioccata, basita, distrutta ha detto unendosi al dolore per la piccola -. A nome di tutta la comunità e mio personale, esprimo l'abbraccio più grande, una preghiera ed un bacio a questo angioletto che è volato in cielo».

Egle Priolo