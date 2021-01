TRASPORTI

Frecciarossa, il Trasimeno potrà salire sul treno in direzione Milano e Torino. Da febbraio, assicura l'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, «la stazione di Terontola sarà protagonista per il territorio lacustre. Ma c'è una condizione: finita l'emergenza Covid-19, il numero dei passeggeri che usufruiranno del Frecciarossa da Terontola dovrà tale da giustificare quella fermata». Il via libera è arrivato dopo la richiesta da parte regionale di una ulteriore fermata del Freccia Rossa dove da tre anni passa, rallentando, senza consentire ai viaggiatori di salirvi. «Da mesi avevo aperto una interlocuzione con il vertice nazionale precedente di Trenitalia - afferma Melasecche - L'assenso tecnico che avevo ricevuto non aveva però mai trovato conferma a causa della pandemia nel frattempo scoppiata. Ma non mi sono dato per vinto viste le richieste che da tre anni giungevano unanimi dai cittadini di quei territori. Questa volta però ce l'abbiamo fatta grazie alla tenacia e alle buone ragioni addotte dall'Umbria. Ringrazio quindi Trenitalia insieme alla presidente Tesei che ha sempre seguito le trattative in corso, l'Ad del gruppo Ferrovie dello Stato l'ingegner Battisti. Poiché il bacino che servirà è vasto mi auguro che tutti facciano uno sforzo per utilizzare l'Alta velocità ferroviaria al top di gamma, piuttosto che la propria automobile». Secondo la Regione, «tra pochi giorni riprenderà la possibilità di prenotare on line i biglietti anche dai primi di febbraio».

S.Can.

