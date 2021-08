Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

«Che caldo che fa, vero? Vi piacerebbe andare a fare un bagno in piscina? Perché intanto non andiamo al bar a prenderci una bibita?». A vederli dalla macchina o passandogli a fianco, pensi a un amorevole nonno in compagnia dei nipoti. E invece quel sorriso e quei modi affettuosi altro non sono che la maschera dietro cui si nasconde l'orrore. Il predatore. L'orco di 84 anni a caccia di ragazzini, poco più che bambini, avvicinati e circuiti per far sì che soddisfino i suoi piaceri sessuali. Un predatore di professione, perché mentre va a caccia di bambini si trova in regime di detenzione domiciliare proprio a causa di precedenti violenze e tentate violenze su minori.

I FATTI

Perugia, prima periferia cittadina, inizio settimana: due ragazzini, fratelli e minori di 14 anni, stanno giocando al parco quando vengono avvicinati da un anziano. Un sorriso, qualche parola, l'idea di andare in piscina a divertirsi in acqua per sconfiggere il caldo, l'offerta di una bibita al bar del quartiere: il predatore è in azione, e non ci mette tantissimo a farsi ascoltare dai ragazzini. A quella giovanissima età, del resto, non si hanno ancora gli strumenti per valutare certe cose. Specie se l'anziano nel frattempo ha messo mano al portafoglio e inizia a fare discorsi sessualmente sempre più espliciti e, pare, accompagnati anche da qualche foto.

I due fratellini, però, anche se piccoli capiscono che c'è qualcosa di strano nel comportamento di questo signore che si è materializzato dal nulla in un tranquillissimo pomeriggio di inizio settimana e nel parco sotto casa in cui vanno tranquillamente a giocare assieme agli amici. Stranezze che diventano ancora maggiori quando sentono raccontare una storia più o meno simile qualche ora dopo da un loro amico. In questo caso, l'aggancio pare essere avvenuto alla fermata del bus e anche in questo caso l'uomo si è avvicinato al ragazzino con un sorriso e con modi gentili. E anche in questo caso offrendo una bibita e in seconda battuta dei soldi.

LA CATTURA

I ragazzini, evidentemente turbati, confidano quanto loro accaduto ai genitori. Che dopo essersi ripresi dallo choc chiamano subito la polizia. Gli agenti della squadra volante - diretti dal commissario Monica Corneli - raccolgono il grido d'aiuto di una mamma e di un papà e intervengono. L'indagine è velocissima, perché ovviamente il pericolo è elevatissimo non solo per le tre giovani vittime ma potenzialmente anche per altri loro coetanei.

Nel corso degli accertamenti emerge così la figura dell'ottantaquattrenne, che evidentemente ha scelto una zona non molto distante da casa sua come terreno di caccia. Ma emerge anche un'altra cosa, parimenti inquietante: il tempo dedicato a seguire, studiare e avvicinare i ragazzini non gli era minimamente consentito anche e soprattutto in via di un provvedimento di detenzione domiciliare relativo proprio a pregresse accuse di violenza e tentata violenza sessuale su minori, e sempre minori di 14 anni. Il predatore, insomma, era evaso dai domiciliari per andare a cercare altre vittime. Una volta rintracciato l'anziano, gli agenti hanno informato il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini e il magistrato del tribunale di sorveglianza, Delia Anibaldi, che ha immediatamente disposto la sospensione della detenzione domiciliare.

L'uomo è stato così portato in carcere a Capanne. Sconfitto da tre ragazzini che hanno avuto l'intelligenza e la prontezza di parlare con i genitori e la polizia.

Michele Milletti