MALTEMPOUna domenica di bufera, con il maltempo a colpire forte a Perugia e in tutta la provincia. Emergenze continue per i vigili del fuoco e le polizie locali, impegnati soprattutto in piccole frane e smottamenti ma anche a dover fare i conti con alberi caduti sulle strade, allagamenti e persino camini e canne fumarie incendiati per il grande uso viste le temperature basse di questi giorni. Saranno un centinaio, a fine serata, il computo complessivo delle emergenze.A Perugia gli interventi principali. «Causa maltempo abbiamo una zona compresa tra Cenerente e Ponte Pattoli, per la precisione Montenero con alcuni allagamenti e due frane che hanno interrotto la strada» hanno fatto sapere i vigili del fuoco dal comando provinciale nella tarda mattinata di ieri. «Si informa la cittadinanza che, in prossimità del Relais Poggio del Sole, in strada della Forcella, non è possibile transitare a causa di una frana che occupa tutta la sede stradale» confermeranno dal comando della polizia locale nel tardo pomeriggio, sul posto fin da subito con il Pronto Intervento del Comune di Perugia per i primi interventi e per il ripristino dei luoghi.Ma nella mattinata di ieri gli interventi si sono susseguiti per tutta una serie di emergenze: diversi allagamenti e piante cadute, soprattutto, al punto che è stata richiamata in servizio una squadra di un altro turno e un rinforzo per la sala operativa dei vigili del fuoco.Altra emergenza, sempre a Perugia intorno alle 14.30: una squadra dei vigili del fuoco del comando centrale è intervenuta per una pianta caduta in via Magno Magnini, nei pressi della galleria del minimetrò. Il servizio di trasporto è stato interrotto per il tempo necessario alla rimozione del cipresso di notevoli dimensioni.Nel susseguirsi di interventi, altra emergenza nella serata di ieri in zona Passignano per uno smottamento partito da una collina a ridosso della ferrovia. Sul posto i volontari dei pompieri di Castiglione, una squadra della sede centrale, anche il sindaco Sandro Pasquali e funzionari dei vigili del fuoco. Lo smottamento ha un fronte di circa 15 metri e parte quasi dalla sommità della collina, la linea ferroviaria non è stata interessata in quanto nel tratto colpito c'è la galleria che è stata ispezionato dai tecnici delle ferrovie e non hanno riscontrato problemi. Il rischio è per la strada sottostante che per altro è stata chiusa al traffico. Oggi saranno effettuati dei sopralluoghi per valutare con la luce del giorno l'entità del movimento franoso.Tra i tanti interventi, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per gli incendi di alcuni camini e comignoli, almeno un paio nella zona di Perugia e uno in quella di Foligno.Michele Milletti