VITA DI QUARTIERE

Un altro pezzo di strada che diventa pericoloso dopo le forti e abbondanti piogge dei giorni scorsi. Succede fra la zona dei Conservoni e quella di San Marino, lungo strada Monte Pacciano dove il Comune ha dovuto istituire il senso unico di marcia alternato «fino al ripristino delle condizioni di sicurezza». Cioè fino a quando non si metterà mano alla scarpata interessata da uno smottamento.

I PROVVEDIMENTI

Quel tratto di strada, un ponticello, sovrasta una sorta di fossato dove quando piove abbondantemente, l'acqua scorre con grande forza. Il tratto di scarpata non ha retto alle ultime piogge che hanno portato al distaccamento di una porzione di terreno, rendendo necessario un intervento per ripristinare la situazione. Intanto, a seguito di un sopralluogo di un tecnico del cantiere comunale effettuato nei giorni scorsi, sono state apportate le modifiche alla viabilità, che oltre al senso unico alternato nella porzione di strada opposta allo smottamento segnalato dai segnali mobili, prevede il passaggio a un massimo di 30 chilometri orari, come indicato in una ordinanza della struttura organizzativa Sicurezza del Comune. Un paio di chilometri più in basso, all'inizio di strada Monte Pacciano nel quartiere Conservoni, un altro piccolo smottamento si è verificato a bordo strada, opportunamente transennato.

IL NODO RIFIUTI

Ma quella delle frane è solo l'ultima beffa per quel tratto di strada che deve fare i conti con le buche, qualche caso di distaccamento di pietre (l'ultimo è avvenuto a inizio dicembre) e pure alcune piante pericolose, che in un paio di casi hanno richiesto anche l'intervento dei vigili dl fuoco. Uno dei nodi che si fa particolarmente sentire è quello dell'abbandono dei rifiuti, che vengono gettati proprio sulla scarpata che costeggia tutto il lungo tratto stradale. E nel punto del ponticello, lo smottamento ha portato alla luce un bel po' di rifiuti. A terra è stato gettato di tutto. Ci sono grossi pneumatici, secchi di plastica e materiali ferrosi. Ma all'appello non mancano anche alcuni sacchi neri, contenenti chissà cosa, buste di plastica e addirittura un vecchio bidet.

A qualche decina di metri, più in basso, sembra esserci anche qualche pezzo di copertura di eternit. Più volte alcuni residenti della zona avevano denunciato il ripetersi di episodi di abbandono, protestando anche attraverso queste colonne e chiedendo l'installazione di fototrappole per poter incastrare chi sfregia l'ambiente.

Riccardo Gasperini

