Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

«Indubbiamente bisognerà trovare una soluzione per eliminare l'inconveniente delle radici sull'asfalto dopo anni e anni di mancanza di manutenzione». Sul delicato tema della manutenzione stradale continua giorno dopo giorno il dibattito fra i cittadini. Mentre è in corso l'intervento di risanamento profondo sulla Corcianese, una delle principali mosse nell'ultima partita del piano strade del Comune, sotto i riflettori torna strada Fosso dell'Infernaccio.

È uno dei tratti inseriti fra i risanamenti da fare, ma per cui c'è da trovare una soluzione in più. Perché lì oltre alle buche ci sono tanti avvallamenti creati dai numerosi pini che costeggiano il tratto. E quando si parla di interventi di risanamento profondo dell'asfalto c'è da valutare bene la modalità di intervento. Così c'è rianima il dibattito ricordando di aver già da tempo messo sul tavolo delle soluzioni. A parlare è il Comitato Ginkgo Biloba di Madonna Alta, da tempo impegnato sul fronte della tutela del verde. «Come comitato abbiamo già proposto delle soluzioni inviate all'amministrazione. Ora ne forniamo un'altra che sottoponiamo al confronto», ha scritto Alvaro Lanfaloni via social, nel gruppo Parco Vittime delle Foibe.

«La strada ora è a tre corsie. Si propone di farla a due corsie e allargare i marciapiedi che come sta avvenendo a Caen in Normandia. Sono sostituiti con terra e erba. Semmai si può fare un marciapiede calpestabile sospeso e drenante dietro gli alberi. In questo modo verrebbero salvati i pini e avrebbero possibilità di una respirazione maggiore delle radici che non invaderebbero più la corsia. Il tutto con un costo minore dell'abbattimento e la messa a dimora, con relativa manutenzione, di più di trenta alberi. Ovviamente la proposta può essere perfezionata».

Tanti gli interventi. Anche quello di Lagambiente, tirata in ballo dai cittadini nel dibattito a colpi di post. «Come presidente regionale ha scritto Maurizio Zara - ho già detto tante volte e lo ripeto per l'ennesima che le autostrade urbane, ovvero questi tratti a tre corsie siano pericolose, inutili e invertono le priorità negli spazi della mobilità che deve favorire pedoni e ciclisti prima delle auto. Quindi ottima idea ridurre le corsie, se poi con questo salviamo anche gli alberi del viale meglio ancora». C'è da tenere conto per quell'area ci sono altri progetti strettamente connessi alla viabilità. La progettualità è sul piatto da tempo ma l'iter sembra ancora lungo. Al centro di tutto c'è la rimozione dell'impianto semaforico (quello a ridosso di via Palermo e dello svincolo della superstrada) e la realizzazione di una bretella che unisca l'area del comitato regionale della Figc e via Mentana. Più volte nel corso del tempo molti cittadini hanno chiesto di unire in un unico pacchetto le progettualità ma anche di dare precedenza alla sola sistemazione di strada Fosso dell'Infernaccio.

Riccardo Gasperini