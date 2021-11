Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

Lunedì sera il Teatro Cucinelli di Solomeo ha ospitato un evento straordinario, che ha attirato un'attenzione internazionale e regalato un momento destinato a restare negli annali. Peter Brook, regista teatrale e cinematografico noto in tutto il mondo e considerato tra i massimi interpreti dell'opera di Shakespeare, ha scelto infatti il borgo umbro per presentare in prima assoluta per l'Italia il suo Tempest Project (in replica anche ieri sera). L'affascinante creazione da La Tempesta di Shakespeare, realizzata con la storica collaboratrice Marie-Hélène Estienne, è apparsa estremamente attuale e convincente, capace di suscitare alcuni minuti di entusiastici applausi.

Il calore del pubblico umbro ha raggiunto il regista novantaseienne, rimasto a Parigi nonostante avesse espresso il desiderio di tornare nuovamente a Solomeo, grazie all'istrionismo dell'ospite Brunello Cucinelli: appena terminato lo spettacolo il presidente del Teatro Stabile dell'Umbria è salito sul palco mentre il direttore artistico Nino Marino si metteva in contatto telefonico con Brook. Sentendosi chiedere se il pubblico era soddisfatto Cucinelli ha direttamente messo il regista in vivavoce permettendogli di ascoltare in prima persona la reazione dei presenti: «Era evidentemente emozionato - ha raccontato poi Cucinelli - e mi ha tenuto al telefono per dieci minuti chiedendomi di descrivergli la reazione del pubblico, il commento del direttore artistico e ovviamente il mio parere sullo spettacolo. Personalmente, gli ho risposto, penso che se Shakespeare questa sera fosse stato qui a Solomeo avrebbe probabilmente detto mica male questo Peter Brook!».

Prima di congedare il pubblico il Presidente del TSU ha sottolineato che la Stagione di prosa a Solomeo partirà in primavera, perché «dopo tanti sforzi per uscire da questa pandemia manca solamente di pazientare e stare attenti ancora per una manciata di mesi. Poi potremo finalmente dire di averla superata». Il legame tra Peter Brook e il Teatro Stabile dell'Umbria si è stretto a partire dal 2013, quando proprio al Teatro Cucinelli presentò The Suit; poi tornò con The Valley of Astonishment, Battlefield, The Prisoner e, a novembre 2019, con Why?: «È davvero bello che una leggenda del teatro come lui abbia scelto di presentare qui uno spettacolo così importante. Del resto La Tempesta è una sorta di testamento artistico di Shakespeare e il fatto che un regista come Brook abbia deciso ora di confrontarsi con essa è molto significativo. Del resto uno dei temi principali dell'opera è la libertà, quindi questo momento storico la rende attuale più che mai».

L'entusiasmo del pubblico lunedì sera ha raggiunto anche Marie-Hélène Estienne, presente in sala e salita fugacemente sul palco a fine spettacolo, oltre che la compagnia di attori, applauditi anche fuori dal Teatro: Alex Lawther, Sylvain Levitte, Paula Luna, Ery Nzaramba e i gemelli Fabio e Luca Maniglio hanno interpretato magistralmente l'opera.

Michele Bellucci