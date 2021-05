15 Maggio 2021

L'INDAGINE

FOSSATO DI VICO Due cittadini albanesi di 20 e 25 anni sono stati sorpresi con quasi mezzo chilo di droga ed arrestati dai carabinieri di Nocera Umbra e Fossato di Vico. I due giovani avevano stabilito la base logistica per la loro attività illecita in una camera di albergo di Fossato di Vico dove gli uomini dell'arma hanno rinvenuto 10 involucri di cocaina già confezionati per un peso complessivo di 420 grammi ed altri 10 grammi suddivisi in singole dosi. Il tutto, insieme al materiale per il confezionamento, 2 bilancine di precisione, una macchina per il sottovuoto e la somma di 1.400 euro. I militari avevano fermato lungo la Flaminia una Fiat 500, noleggiata a Firenze e guidata dal 25enne che era entrato in Italia con visto turistico. Dalla perquisizione erano stati rinvenuti 265 euro in banconote di vario taglio e due chiavi di camere di albergo. Da lì è partita la perquisizione nella camera di albergo che, però, risultava essere stata affittata dall'altro giovane che, evidentemente, la utilizzava insieme al connazionale. Così i militari hanno deciso di appostarsi all'esterno dell'albergo in attesa del 20enne che poco dopo è sopraggiunto con l'altra chiave della camera. Anche lui è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 1.100 euro, ritenuti anch'essi provento dell'attività di spaccio. La sostanza rinvenuta, equivalente a 1100 dosi e risultata pura oltre il 70%, avrebbe fruttato sul mercato circa 30.000 euro.

Francesco Serroni

