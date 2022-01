Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:05

La storia di questo tifoso del Perugia è quantomeno singolare e potrebbe essere sintetizzata in sei parole: collezionista di Daspo con la Ternana. Una storia che parte da lontano: è il marzo 2009 e al Curi va in scena quello che le cronache di allora definiranno il derby della paura. Campionato di serie C: il primo Perugia di Covarelli, partito per vincere il campionato e passato invece da Indiani a Pagliari poi a Sarri e ancora a Pagliari, sta faticosamente cercando di raccimolare gli ultimi punti necessari a una salvezza senza troppi patemi. Stesso discorso anche per la Ternana, che però quel giorno al Curi per lunghi tratti gioca meglio e sfiora la vittoria. Ne esce uno zero a zero grigio e deludente come tutta la stagione biancorossa (preludio a quello che il maggio dell'anno dopo sarà il secondo fallimento societario in cinque anni) ma per qualcuno le cose vanno ancora peggio: un tifoso si becca infatti un Daspo per essere stato sorpreso ad accendere un fumogeno e riconosciuto dalle indagini condotte dalla digos. Curioso che, almeno secondo quanto trapela, non si tratti di un personaggio legato al tifo organizzato.

Passano gli anni, dodici per l'esattezza, ed il 19 dicembre 2021 ecco Grifo e Fere di nuovo di fronte: ora le prospettive sono diverse, perché siamo in serie B e perché entrambe possono svoltare verso i playoff. Anche in questo caso è un derby della paura, non solo per l'ordine pubblico ma anche e soprattutto perché la variante Omicron del coronavirus ha sfondato anche in Umbria e gli ingressi allo stadio sono super contingentati e tracciati anche dunque per motivi di emergenza sanitaria. E lui cosa si inventa? Arriva al Curi, fa regolare accesso in Gradinata (o tribuna Est come si chiama adesso) e poi si dirige verso uno dei cancelli del Curi, forza il maniglione anti panico e fa entrare dei tifosi in un modo non autorizzato. Gli steward, nonostante la calca pre partita anche per via dei lunghi controlli, riescono a chiudere il varco non autorizzato ma i poliziotti della digos diretti da Gianfranco Leva conteranno alla fine dell'indagine almeno 150 persone entrate in modo irregolare.

Un fatto che non può restare impunito. Tempo un mese e il responsabile per la questura ha nome e cognome: si tratta dello stesso tifoso cui nel 2009 fu disposto il divieto di assistere alle manifestazioni sportive. Certo, rispetto all'accensione di un fumogeno stavolta l'ha fatta decisamente più grossa e nei suoi confronti l'azione punitiva è stata non solo di tipo amministrativo con un maxi Daspo di sei anni (vista anche la recidiva) ma ovviamente anche una denuncia penale aver tenuto una condotta tale da creare un concreto e grave pericolo per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ma i guai potrebbero non essere finiti qui, perché il Perugia potrebbe valutare se intraprendere un'azione nei confronti del responsabile.

Mi. Mi.