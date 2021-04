17 Aprile 2021

Nella sede nazionale di Forza Italia, incontro tra Antonio Tajani e il consigliere comunale delegato alle aree verdi e impianti sportivi del Comune Federico

Lupatelli, entrato da poco in Forza Italia. È stato accolto calorosamente da tutta la squadra di FI, di cui si è sentito parte attiva fin da subito. Per questo anche il coordinatore nazionale Tajani ieri ha voluto dare il suo benvenuto. «Un segnale di forte positività ha detto Tajani - è l'ingresso in FI di giovani politici, espressione di come il rinnovato progetto del partito, sia particolarmente attrattivo e stimolante per i ragazzi che intraprendono, con passione, l'attività politica ed amministrativa. Grazie pertanto al consigliere per il lavoro profuso, al fianco del sindaco Andrea Romizi, sui territori, a testimonianza di come questo lavoro capillare sia il modo migliore per svolgere l'attività a favore di una intera comunità».

«Sono felice di constatare che il presidente dell'assemblea legislativa Squarta e gli altri partiti di destra si sono decisi a seguire la linea del Pd e del centro sinistra in merito ai punti vaccinali presenti in città». L'ha detto ieri il consigliere comunale Pd Francesco Zuccherini. «A febbraio abbiamo depositato un'interrogazione, che è stata discussa nei primi giorni di marzo, nella quale chiedevamo il potenziamento dei punti vaccinali sulla città, coscienti del fatto che il solo punto di Ponte D'Oddi non sarebbe stato sufficiente a colmare le esigenze della popolazione perugina».