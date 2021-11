Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

IL LUTTO

È morto all'età di 74 anni l'ex consigliere regionale e comunale di Forza Italia, Armando Fronduti. A palazzo dei Priori nel mandato 2014-2019 aveva ricoperto l'incarico di presidente della commissione Affari istituzionali. Cordoglio è stato espresso, per il Comune, dal sindaco Andrea Romizi e dal presidente del consiglio Nilo Arcudi. «Apprendiamo con dolore della scomparsa dell'amico Armando, che ha dedicato tanta parte della sua vita all'impegno politico e sociale, mettendosi al servizio di Perugia, che amava molto». «Ci stringiamo con affetto alla famiglia, amici e tutti coloro che lo hanno stimato». Ieri il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio in suo onore. Fronduti, ingegnere, si è sempre occupato di edilizia, ambiente e territorio. Fra gli incarichi, anche quello di presidente della Confedilizia dal 1979 (vicepresidente nazionale dal 1989 al 1993) ed è stato componente della Commissione tecnica amministrativa regionale e membro dell'Istituto case popolari e del Comitato per l'edilizia residenziale del ministero dei Lavori pubblici. «È stato un politico lungimirante, attento alle dinamiche sociali e all'evoluzione del quadro politico, con un occhio sempre attento sulle materie legate alla casa, al lavoro e alla sicurezza», ha scritto il presidente dell'assemblea legislativa Marco Squarta. Tanti poi i messaggi di cordoglio dalle fila di Forza Italia, il partito del presidente Silvio Berlusconi cui è sempre stato molto legato. Il funerale oggi alle 15 nella chiesa di San Sisto.