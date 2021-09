Domenica 26 Settembre 2021, 05:03

L'EVENTO

Il virus ha rischiato di stroncare l'anniversario dei Cinque Secoli dalla morte di Raffaello, tra chiusure, riaperture, e mostre inaugurate quasi due anni dopo, ma nonostante tutto, questo cinquecentenario non si dimenticherà, non solo per l'importanza degli eventi organizzati, ma per la caparbietà nel riuscire a realizzare e portare a compimento ciò che si era progettato da anni.

E infatti, l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano, ha proprio parlato di questa «ostinazione» come motore nell'impresa di aprire questa mostra: Fortuna e Mito di Raffaello in Umbria al Museo Civico di Palazzo della Penna (fino al 16 gennaio 2022) che si preannuncia grande evento espositivo che il pubblico apprezzerà particolarmente. «Questa mostra -spiega Varasano- è frutto di tenacia e volontà, ha dichiarato, di collaborazioni e competenze a partire da quella del curatore il professor Francesco Federico Mancini e quella dagli uffici del Comune che in questo caso come in altri hanno accomunato competenze amministrative con competenze professionali, e la collaborazione di tanti prestatori pubblici e privati per un'esposizione che vanta quasi cento opere che provengono da tutta e Italia e dall'estero a cominciare da l'Accademia di San Luca fino a Palazzo Ducale di Urbino solo per citarne alcuni». La mostra riesce a mettere a fuoco il riflesso che il segmento artistico del Raffaello umbro ha esercitato su pittori, incisori, maestri del vetro, ceramisti, miniaturisti, i quali hanno fedelmente tradotto le sue opere fornendo a volte un'originale interpretazione. Dalle quasi cento opere esposte in mostra esce uno spaccato inedito e di grande interesse che testimonia come nel corso dei secoli il messaggio del maestro urbinate sia stato recepito e registrato. L'esposizione è suddivisa per temi: dal Mito di Raffaello nell'Ottocento, una visione Romantica della vita del Divin Pittore dal racconto del legame con la Fornarina, alla vita trascorsa a Perugia e il Rapporto con Perugino, per proseguire con la seconda sala e la declinazione corposa del Volto di Raffaello, per anni ritratto ed indagato per la sua personalità e bellezza. La sezione delle Proposte raffaellesche sono una curiosità per lo spettatore e una novità per il mondo degli storici perché in questa sala vi sono due opere attribuibili al maestro come ha sottolineato il professor Mancini per la loro qualità davvero alta, una di queste è la Madonna con bambino leggente di proprietà della Galleria Nazionale dell'Umbria, molto simile alla famosa Madonna Conestabile oggi conservata all'Egmitage. La sezione Raffaello in Umbria e i Maestri dell'esordiente pittore ci mostra capolavori del Perugino e di Raffaello in rapporto tra di loro e ci ricorda quanti capolavori, per l'esattezza dodici, non sono più in Umbria. Conclude il percorso la storia dell'unica opera rimasta a Perugia ovvero la Cappella di San Severo. Un importante corredo all'esposizione è il ricco catalogo, edito da Aguaplano, ma il un riconoscimento e va dato alla Connesi perché in questo tempo infausto ha comunque creduto e finanziato questo progetto come ha fatto in passato per eventi di questa portata.

Francesca Duranti