Venerdì 13 Agosto 2021

Anche per il prossimo anno accademico l'Università per Stranieri di Perugia mantiene la no-tax area per gli studenti con Isee fino a 20mila euro e prevede anche alcune riduzioni nella fascia compresa tra 20mila e 30mila euro. In linea, sostanzialmente, con quanto previsto dalle misure del Governo varate già lo scorso anno.

Palazzo Gallenga ha annunciato che fino al 18 ottobre prossimo sarà possibile immatricolarsi ai corsi di laurea triennale e magistrale. Sarà attivo un punto immatricolazioni rivolto agli studenti che si iscrivano per la prima volta ai corsi o che vogliano rinnovare l'iscrizione agli anni successivi al primo, cui sarà possibile accedere con prenotazione obbligatoria attraverso l'app Affluences.

Sono quattro i corsi di laurea attivi per il prossimo anno: Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale; Digital Humanities per l'Italiano; Comunicazione internazionale e pubblicitaria con due distinti indirizzi; Made in Made in Italy, cibo e ospitalità (un corso che fonde insieme il percorso delle scienze del turismo e delle culture e politiche della gastronomia).

Per la aurea magistrale: Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine; Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo e Italiano per l'insegnamento a stranieri.

