FORMAZIONE

Al Collegio della Sapienza di Perugia è stato riconosciuto dal Miur come collegio universitario di merito. Grazie al provvedimento, la struttura Onaosi rientra adesso nel ristretto gruppo dei 53 collegi di merito attualmente esistenti in Italia. Ieri la cerimonia, occasione per il presidente uscente Serafino Zucchelli, di ricordare la storia del collegio e di come è arrivato il prestigioso risultato.

«Il riconoscimento del Miur - spiega Zucchelli - è il coronamento di un percorso al quale io e l'intero consiglio di amministrazione di Onaosi stiamo lavorando da anni. Si è colta l'esigenza della Fondazione di creare professionisti sempre più completi e adatti ai tempi odierni e futuri. La sollecitazione del merito non contrasta con il concetto di uguaglianza uguale per tutti. Il Collegio di merito rappresenta un valore aggiunto che conferma l'importanza e l'attualità della missione per cui Onaosi è nata quasi 130 anni fa». Il Collegio della Sapienza, in centro, ospita studenti ammessi per concorso di merito. Offre, oltre a vitto e alloggio, anche ogni altro strumento utile per concentrarsi nello studio e raggiungere livelli formativi elevati. La struttura che ospita il Collegio nel cuore della città è stata costruita nel Trecento ed è stata acquistata da Onaosi nel 1936.



