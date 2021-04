22 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LOTTA ALLO SPACCIO

In giro a controllare le zone in cui lo spaccio è più attivo. Perché lo smercio di droga in città, soprattutto in certi quartieri, non ha conosciuto zone rosse e coprifuoco. Una «strategia operativa finalizzata a stringere il cerchio nelle zone maggiormente frequentate da assuntori di sostanze stupefacenti e spacciatori» che ha portato a risultati importanti. Risultati che i residenti tra via Martiri dei Lager e via del Macello hanno avuto modo di vedere martedì sera e raccontare attraverso i social.

La polizia di Perugia, dopo un inseguimento lungo e articolato, ha fermato due cittadini stranieri scappati alla vista dell'arrivo degli agenti della volante. A seguito di un controllo i due sono risultati essere un cittadino extracomunitario di origini albanesi del 1997 con a carico numerosi precedenti per furto e spaccio. Il secondo, un marocchino del 1996, anch'esso con precedenti per furto. L'approfondimento del controllo ha permesso di trovare l'albanese in possesso di metadone e fuori dal proprio comune di residenza. A carico dell'uomo, inoltre, risultava un divieto di ritorno da parte del questore nel comune di Perugia, è stato quindi denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per inosservanza delle norme anti contagio covid-19 attualmente in vigore in quanto fuori dal proprio comune di residenza.

Il marocchino è stato trovato in possesso di tre bottiglie integre di amaro di cui non sapeva fornire un giustificato motivo di possesso e, nascosta in una tasca del pantalone, un involucro di carta stagnola contenente una dose di eroina del peso di circa mezzo grammo; è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e sanzionato ai sensi dell'art.73 D.P.R. 309/90 per possesso di sostanze stupefacenti. A carico di quest'ultimo, messo a disposizione dell'ufficio Immigrazione, venivano avviate le pratiche per la sua espulsione in quanto irregolare sul territorio nazionale.