Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Una lite accesa dall'alcol, finisce in arresto, con tanto di multa salata. È quanto è costata un'alba alcolica e violenta a un ventottenne di origini colombiane, arrivato a essere aggressivo anche con la polizia. Equipaggi della squadra volante, infatti, nelle prime ore del mattino di ieri sono state inviate d'urgenza all'interno del condominio Ottagono, tra via del Macello e via Settevalli, dove era stata segnalata una violenta lite tra due uomini. Le gridate erano così forti da aver svegliato e messo in allarme i residenti. I poliziotti hanno perlustrato l'intero complesso immobiliare finchè gli agenti hanno individuato uno dei due uomini che, visibilmente alterato dall'abuso di alcol, ha da subito assunto una condotta aggressiva nei loro confronti, tanto da cominciare a spintonarli avvicinandosi ai loro volti con toni minacciosi e anche privo di mascherina di protezione. Dato che ogni tentativo di riportarlo alla calma è risultato vano, gli agenti sono riusciti comunque a contenerlo, evitando conseguenze peggiori anche per i passanti, e a trasportarlo fino alla macchina di servizio. Durante il tragitto per raggiungere la questura, il ventottenne non ha mai smesso di minacciare i poliziotti. Tanto da essere alla fine arrestato per resistenza aggravata e minacce a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida. E non solo, visto che gli sono state contestate anche le violazioni amministrative per l'ubriachezza in luogo pubblico e per le regole in materia di contenimento della pandemia.

E. Prio.