Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Ubriachi scatenati di domenica mattina: succede a Fontivegge, nella zona tra la fermata dei bus e piazza del Bacio. La denuncia, come spesso capita, arriva da Lorenzo Brunetti, residente e tra i più attenti a segnalare episodi di violenza, spaccio e degrado nella zona della stazione. Secondo quanto ha raccontato, con immagini e foto postate direttamente sulla pagina Facebook Progetto Fontivegge, è stato necessario anche un intervento di polizia e 118 per riportare la situazione alla calma e soccorrere una persona ferita. Protagonisti, a quanto si apprende, un gruppo di stranieri di origine sudamericane. Uno di loro, intorno alle 13, si è ferito alla testa dopo aver sbattuto contro il muro di sostegno delle scale di piazza del Bacio. Secondo quanto raccontato dallo stesso Brunetti, l'uomo era palesemente ubriaco e sarebbe caduto da solo, ferendosi e rendendo appunto necessario l'intervento degli operatori del 118 per tutte le cure del caso. L'uomo era in compagnia di un gruppo di sudamericani in cui evidentemente l'alcol è scorso in abbondanza, dal momento che pochi minuti dopo sempre il residente li ha immortalati mentre si prendevano a spintoni in piazza del Bacio. Una rissa durata fortunatamente poco, con gli animi che si sono velocemente placati, ma che testimonia come quella del degrado e della presenza di balordi che pensano di poter fare come credono è un'emergenza sempre attuale nel quartiere intorno alla stazione.

E. Prio.