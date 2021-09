Lunedì 27 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Bivacchi. Di dosi e birra. Di quelli che fanno rabbia e creano preoccupazione. Perché parlano di degrado ma anche di consumi di droga alla luce del sole. Al parco dove bambini e anziani possono passare ancora diverse ore in queste giornate di fine estate, oppure negli spazi condominiali. A Fontivegge la partita per la sicurezza è sempre in corso, perché trovare a terra tracce di recenti buchi di droga o bottiglie di birra vuote e abbandonate contribuisce e non poco a quel senso di insicurezza e di degrado che non fa per niente bene a chi vive e lavora nella zona della stazione. I residenti, soprattutto, sono sempre più attenti affinché si limitino sempre di più le azioni di balordi e personaggi legati al mondo dello spaccio e allora ecco fioccare le segnalazioni per quanto vedono e non può piacere. Nelle ultime ore, in particolare, le segnalazioni di degrado arrivano dal parco della Verbanella e dintorni. Dove purtroppo sono ben visibili i segni di recenti usi di sostanze stupefacenti, dalle confezioni di liquido acquistate in farmacia a quelle di siringhe, ma dove anche la presenza di bottiglie di birra a terra rappresenta il segno del degrado e della pericolosità, dal momento che proprio le bottiglie vuote di vetro rappresentano il più delle volte un vero e proprio arsenale cui attingere per regolare i conti nel mondo dello spaccio di droga e nelle risse tra balordi all'esterno di locali in cui il rispetto di regole e orari non rappresenta certo una priorità.

Tra le segnalazioni che in queste ultime ore stanno affollando anche i social network, e in particolare la pagina Facebook Progetto Fontivegge (compresa la «quasi certa chiusura» di un albergo storico), trovano spazio anche quelle di un furto avvenuto sabato all'interno di una farmacia non distante dall'ingresso della stazione. Un furto che, sempre stando alle segnalazioni, vedrebbe tra i protagonisti un gruppo di personaggi di etnia rom che vive nella zona e che si era già reso protagonista di un altro furto poche ore prima in un'altra attività commerciale con tanto di minacce di morte alla persona che lo aveva segnalato.

Egle Priolo