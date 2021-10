Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

Nella Fontivegge dei mille problemi tornano a salire rabbia e paura dopo un mese di relativa tranquillità. Almeno quella che si toccava con mano nell'area di via del Macello, dove il questore aveva disposto la chiusura di un locale etnico.

Trenta giorni durante i quali, sottolinea chi vive quotidianamente la zona, si erano notati miglioramenti. Sia in fatto di minori presenze sospette che di pulizia dell'area verde del Bellocchio. I giorni però sono passati e il provvedimento è esaurito. La situazione, stando alle prime segnalazioni, sembra essere tornata già a livelli di criticità elevati. I residenti della zona, anche grazie alla voce di Progetto Fontivegge, da anni alzano la voce denunciando il degrado dell'area, dove si sono verificati numerosi episodi di risse, anche molto violente. Proprio in quella zona rossa si sono concentrati i controlli delle forze dell'ordine, con provvedimenti anche pesanti come la chiusura di un mese dell'attività di via del Macello. Controlli che, sperano i residenti, diventino sempre più pressanti.

Tornando alle segnalazioni, proprio dalla pagina Facebook di Progetto Fontivegge, arriva un quadro chiaro della situazione appena a ridosso dell'uscita di scena di quel provvedimento disposto dal questore. «A pochi giorni dalla riapertura dell'afro market in via del Macello ha scritto un cittadino - purtroppo devo constatare di nuovo che il degrado che ha portato alle risse che hanno motivato la chiusura dell'esercizio è ritornato esattamente come prima». Fra chi ha commentato, c'è chi ha evidenziato come «in questi 30 giorni il parco sembrava un'oasi. Zero spazzatura in terra e zero vagabondi. Da stamattina si è già notato il peggioramento». Non è l'unico fronte caldo per la grande area di Fontivegge. Da una parte continua il pressing delle forze dell'ordine per garantire maggiori livelli di sicurezza e avanza il piano di riqualificazione disposto dal Comune, ma dall'altra continuano ad esserci problemi e polemiche riferite anche a quei lavori che dovrebbero cambiare volto alla zona. Polemiche che riguardano, tanto per fare un esempio, i tempi di esecuzione dei lavori, come per il sottopasso della stazione o il completamento dell'intervento sul verde nel versante di Madonna Alta.

Molti residenti hanno segnalato aree di cantiere ferme da giorni. Altri ancora chiedono di fare presto semplicemente perché ci sono situazioni pericolose, come l'attraversamento di via Sicilia, fra le strade più trafficate della città. E, a proposito di viabilità pedonale, propri in questi giorni è tornato per l'ennesima volta sotto i riflettori il tema del sovrappasso che sovrasta l'ultimo tratto di via Settevalli, chiuso da tempo. Un punto su cui tanti residenti, a gran voce, chiedono una svolta.

Riccardo Gasperini