Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

IL CASO

Prenderli il prima possibile. Dare un nome e un cognome a chi ha creato una volta in più paura e senso di insicurezza a Fontivegge. Con quelle botte all'esterno di un locale etnico, mercoledì pomeriggio nella zona di via del Macello, quella zuffa tra stranieri finita anche sui social network a seguito di un video postato dallo stesso assessore comunale al Commercio, Clara Pastorelli. «Faremo la nostra parte perché questo non accada più», ha assicurato lo stesso assessore.

E se in questura stanno lavorando per individuare chi ha preso parte alla zuffa, e chissà che come in altri casi le segnalazioni dei cittadini possano rivelarsi particolarmente preziose, in Comune quel «faremo la nostra parte» annunciato dalla Pastorelli ha prodotto ieri un ordine del giorno presentato dal gruppo comunale di Fratelli d'Italia (cui aderisce lo stesso assessore Pastorelli), e firmato da Fotinì Giustozzi, Riccardo Mencaglia, Michele Nannarone e Paolo Befani, per intervenire sulla disciplina e sulle modalità di gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. «Valutare modifiche più stringenti al Regolamento comunale sul commercio, adeguare le norme del Testo unico regionale sul commercio alla luce delle nuove esigenze, stipula di un'intesa Comune-Regione ai sensi delle norme in materia contrasto al degrado urbano»: questi i punti chiave.

«Non tollereremo più - dichiarano i consiglieri - situazioni fuori controllo che creano disordine e insicurezza, come ad esempio avvenuto recentemente con le attività di Afro Market a Fontivegge. È necessario intervenire in maniera chiara e puntuale per evitare e reprimere questi episodi di illegalità; tutto questo assieme al prezioso lavoro delle forze dell'ordine e agli interventi di riqualificazione urbana che il Comune ha messo e sta mettendo in campo in tutta la città».