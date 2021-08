Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

IL PROVVEDIMENTO

Per la zona calda della città, quella di Fontivegge e del Bellocchio, ai progetti di riqualificazione che avanzano fra speranza di rinascita ma anche qualche perplessità espressa da chi nel quartiere ci vive, continua senza tregua l'attività di controllo e prevenzione della microcriminalità. In quest'ultima direzione va il nuovo provvedimento che il Comune sta mettendo a punto sul fronte della vendita e del consumo di alcolici in vetro e lattine.

Secondo quanto filtra da palazzo dei Priori infatti sarebbe pronta ad uscire una nuova ordinanza, ancora più stringente rispetto al passato perché prevede lo stop alla vendita dalle 18 (fino alle 6 di mattina) e il divieto di consumo all'aperto per tutto l'arco della giornata.

LA STRETTA

Domani, o la massimo nella giornata di lunedì, il provvedimento cui stanno lavorando l'assessore alla Sicurezza Luca Merli con il comando della polizia locale guidata dal colonnello Nicoletta Caponi, dovrebbe diventare realtà, con una durata almeno fino a fine agosto. Una spinta per la sicurezza e l'ordine pubblico per quella fetta di città che proprio per i fenomeni legati all'alcol, continua ad essere continuamente al centro del dibattito unitamente alla piaga dello spaccio e soprattutto del consumo di droga. Sul fronte dell'alcol, una piaga che si fa sentire anche in altre zone della città fra eccessi e risse a bottigliate, arriva ora un nuovo giro di vite che metterà paletti alle attività che vendono alcolici (come esercizi di vicinato, distributori automatici ed esercenti il commercio su aree pubbliche, come indicato nelle precedenti ordinanze) e soprattutto darà disposizioni chiarissime e stringenti in fatto di consumo all'aperto. L'ordinanza, sulla scia delle precedenti emesse per quella zona come per il centro storico, prevederà multe per chi sarà trovato a trasgredire le regole.

I CONTROLLI

Per Fontivegge il Comune lavora anche ad una stretta in fatto di controlli e presenza delle forze dell'ordine, con cui l'ente assicura un continuo contatto. Proprio nei giorni scorsi, facendo con il Messaggero un punto sui cantieri avviati e quelli ancora da avviare, il sindaco Andrea Romizi ha parlato anche di sicurezza, spiegando che sarà ulteriormente rafforzato l'organico della polizia locale, con l'obiettivo di destinare risorse proprio su Fontivegge. C'è anche l'idea di poter affiancare all'ufficio già operativo anche quello dell'unità cinofila. Una attività che andrebbe a rafforzare quella già in vigore con le varie forze dell'ordine impegnate su più fronti nel quartiere, dove la voglia di rinascita è tanta ma anche il livello di rabbia dei cittadini stanchi dopo anni di problemi.

Riccardo Gasperini

