Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

CITTÀ CHE CAMBIA

Entro la fine dell'anno le gare per affidare i lavori e a primavera, questo è l'obiettivo, al via i cantieri di tre dei principali progetti per rivoluzionare Fontivegge. La piazza fronte stazione, l'ex scalo merci e il parcheggio antistante. Sono gli interventi che stanno «più a cuore» al sindaco Andrea Romizi, che per Fontivegge assicura impegno costante. Anche in fatto di sicurezza. In occasione dell'inaugurazione dell'orologio della Perugina, il sindaco ha fatto con Il Messaggero il punto sulla rivoluzione del quartiere. A partire dalla grande buca tra via Angeloni e piazza del Bacio. Una ferita coperta dopo anni, ma l'opera non è finita: «Alla proprietà stiamo chiedendo la messa in sicurezza dell'area e la rimozione della recisione, da anni un segno di precarietà». Ma quello che più attende il sindaco sono i cantieri del fronte stazione. «A livello di impatto sono quelli che daranno il senso di quartiere in cambiamento». Tempi tecnici permettendo, c'è la speranza che la rivoluzione prenda forma a partire da marzo 2022.

GLI ALTRI FRONTI

A breve dovrebbero partire anche altri cantieri: come quello della conversione della struttura limitrofa al minimetrò «che sarà spazio culturale». E fra queste due zone prende forma il collegamento fra l'area dei bus (anche questa cambierà) e la stazione, con la nuova moderna pensilina in fase di realizzazione. Capitolo stazione. Il sindaco a ricordare che «con Ferrovie c'è stata interlocuzione soprattutto sugli interventi per eliminare le barriere architettoniche interne alla struttura, fu una richiesta che avanzammo ricevendo disponibilità e anche questo intervento in breve tempo dovrà concretizzarsi». Come si sta concretizzando il fronte di accesso da via Sicilia. È l'altro versante della nuova Fontivegge, dove si punta tanto sulla partita dei percorsi ciclabili che saranno connessi con altre parti e consentiranno, presto, di spostarsi in bici fino a Pian di Massiano e da lì, all'ospedale e al versante di Capanne. E ancora: ci sono i cantieri di Madonna Alta, il futuro (non troppo lontano) del Brt «che partirà dalla stazione e per i fondi speriamo di poter dare notizie buone in tempi brevi», e nuove idee che già vedono impegnati Comune e associazioni per accrescere la socialità nel territorio.

LA SICUREZZA

Ma nella Fontivegge dove non mancano mai problemi, il tema rilevante continua a essere la sicurezza. Segnalati anche in settimana eposodi di spaccio e microcriminalità, rendendo sempre più impegnativa l'attività delle forze dell'ordine. Qua Romizi parla altrettanto chiaramente:

«L'attenzione è altissima come il contatto con le forze dell'ordine. Come polizia locale assumeremo nuovi agenti e rafforzeremo l'ufficio di Fontivegge, eventualmente affiancandogli anche altro ufficio che andrà ad avviare l'unità cinofila. L'idea è che abbia la sede affiancata a quella già presente per avere un numero più importante di personale e controllare in maniera ancora più capillare il territorio».

Riccardo Gasperini