Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

L'INDAGINE

Non ha pagato la bolletta della luce. Così a lungo che la società elettrica gliel'ha staccata: sigillo al contatore e buio fu. Ma lui, cittadino italiano residente nella zona di via del Macello, non si è perso d'animo: un cavo volante, un aggancio fai da te, un po' Lupin e un po' MacGyver, e ha iniziato a rubare energia elettrica a un vicino di casa. Almeno finché non è arrivata la polizia locale che, dopo aver scoperto il furto, lo ha denunciato. È questo il risultato dell'ultima operazione messa a segno dal nuovo Nucleo di sicurezza e decoro urbano di Fontivegge della polizia locale.

Ieri, infatti, gli agenti hanno scoperto la consumazione, ai danni di un condomino di un immobile di via del Macello, del reato di furto di energia elettrica, operata dall'uomo a cui era stata interrotta l'erogazione per morosità. L'autore è stato denunciato (ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale) all'autorità giudiziaria per essersi impossessato dell'energia elettrica, al fine di trarne profitto per sé, con l'aggravante anche della violenza sulle cose nel commettere il reato.

Per interrompere la continuazione del comportamento illecito e scorretto, gli agenti, coordinati dal capitano Rossella Giusepponi, hanno operato, in collaborazione con gli elettricisti del Comune, il distacco e la rimozione del cavo volante con cui avveniva il prelievo abusivo dell'energia.

Nel corso dell'intervento, come spiegato da una nota di palazzo dei Priori, sono stati riscontrati segni di carbonizzazione dei morsetti di collegamento dell'utenza derubata che avrebbero comportato il deterioramento dello strumento-misuratore del consumo elettrico. LA MULTA

Ma non solo. Perché la giornata del condomino furbetto è finita anche peggio. Gli agenti della polizia locale, dopo averlo lasciato nuovamente senza luce, infatti hanno pensato anche di controllare il suo veicolo, parcheggiato nel piazzale di via del Macello, davanti al condominio: dal controllo è emersa la mancanza della copertura assicurativa. Il mezzo è stato, quindi, sottoposto a sequestro e al proprietario è stata elevata anche la sanzione amministrativa di ben 866 euro.

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA