LA DENUNCIAL'allerta siringhe continua. Dopo i numeri choc prodotti martedì in Comune da chi ogni giorno è in prima linea sul versante lotta alla droga e al degrado che parlano di oltre 300 chili di siringhe raccolta in un anno e più di duemila giovani soccorsi. E si incrocia con quella per il degrado. A Fontivegge in queste ore le due allerte convivono per quanto riguarda il sovrapasso della parte alta di via Settevalli, chiuso da tempo e diventato, secondo quanto raccontano i residenti, luogo a totale disposizione dei tossicodipendenti che lasciano a terra le siringhe appena usate.«Riceviamo da un residente foto che attestano lo stato di abbandono e di degrado del sovrappasso di via Settevalli - si legge in un lungo post sulla pagina Progetto Fontivegge a corredo delle foto inviate, una delle quali è quella riprodotta in alto -. Manufatto dello stato del quale abbiamo chiesto più volte notizie,senza ricevere risposta.Ora ci segnalano la presenza continua di tossicodipendenti che non trovano di meglio che gettarvi le siringhe dopo l'uso. Naturalmente gli sbarramenti che impediscono di usufruire del sopraccitato passaggio,impediscono anche che si possa provvedere alla rimozione delle siringhe.Come ultimo il residente, anche a nome di altri che abitano o lavorano in zona, vorrebbe sapere quando verrà ripristinato il passaggio, chiuso oramai da quasi due anni, vista la sua importanza».