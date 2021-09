Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

SICUREZZA

Con l'auto, per le strade di Fontivegge, in cerca di emozioni forti. Stavolta gli schiavi non sono quelli della droga, ma del sesso a pagamento. Avanti con gli anni e a caccia possibilmente di baby prostitute. È quanto emerge dai controlli dell'ufficio Sicurezza urbana della polizia locale. Gli agenti diretti da Nicoletta Caponi negli ultimi giorni hanno elevato 5 verbali «per la violazione dell'ordinanza di contrasto al fenomeno della prostituzione su strada a Fontivegge, contestati a over settantenni». Ancora, «denunciato all'autorità giudiziaria - fanno sapere dalla Municipale - un 73enne per il reato di prostituzione minorile, per aver consentito la salita a bordo della sua vettura di una minorenne di nazionalità romena, nota per permanere nella zona della stazione con l'evidente intenzione di adescare al fine del meretricio, già segnalata all'autorità giudiziaria minorile. Sulla minore in questione e su altre sue connazionali sempre minorenni, è in corso di svolgimento un'attività d'indagine in supporto ai servizi sociali incaricati dal tribunale per i Minorenni a relazionare circa le loro condizioni di vita socio-familiari».

Un bilancio che aggiunge altri elementi inquietanti a quelli che già normalmente emergono per la situazione alla stazione. Ma non finisce qui. Perché gli agenti della polizia locale hanno controllato negli ultimi giorni 7 appartamenti fra via del Macello, via Mario Angeloni, via del Bucaccio e via Lancillotti. «Controllati anche i relativi occupanti, per lo più stranieri, da ritenersi regolari sul territorio, tutti risultati inottemperanti agli obblighi contrattuali e destinatari di ordinanze di sfratto».

Ancora. Segnalato al prefetto un uomo di Bettona, controllato nel centro storico, trovato in possesso di 0,5 grammi di eroina detenuta per uso personale. Denunciata alla procura dei Minorenni una quindicenne sorpresa in flagranza di reato nell'atto di imbrattare una struttura pubblica in zona Pincetto. Denunciata una donna residente nel comune di Todi, controllata in corso Vannucci, risultata inottemperante a foglio di via dal comune di Perugia e divieto di ritorno sino all'ottobre 2022. E per non farsi mancare nulla trovate anche due persone alla guida che non hanno mai conseguito la patente.

Mi. Mi.