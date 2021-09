Martedì 7 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Subito più controlli di polizia, carabinieri, finanza, esercito e polizia locale. Subito più divise a Fontivegge. Ma anche controlli mirati sugli afromarket in attesa che la modifica della legge regionale sul commercio produca effetti sui locali etnici con particolare riguarda a quella zona caldissima della città. Con un occhio al modello adottato a Pisa dove il combinato disposto della legge regionale e dei regolamenti comunali può bloccare in alcune zone della città, ritenute sensibili anche sul fronte della sicurezza, l'apertura di certe attività se non rispettano standard e caratteristiche particolari.

Di quei locali risse e balli fuori norme Covid ne hanno portati due alla chiusura nel giro di pochi giorni. Chi bloccato per un mese e chi per cinque giorni, ma il problema resta. Così ieri mattina in questura tavolo operativo con polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza sono state gettate le basi per una ulteriore sterra sul fronte dei controlli, non sol attività commerciali, ma anche appartamenti e bivacchi. C'è un piano particolarmente dettagliato che verrà coordinato dalla questura per cercare di evitare il ripetersi dei fenomeni che da qualche settimana hanno fatto rialzare la tensione a Fontivegge e dintorni.

Nel pomeriggio, invece, vertice tecnico politico a palazzo dei Priori in sala rossa. C'erano il sindaco Andrea Romizi, gli assessori Luca Merli e Clara Pastorelli, la consigliera delegata al centro storico, Fotinì Giustozzi, il segretario generale Francesca Vichi, il vice segretario Laura Cesarini, il dirigente Roberto Cicarelli, il deputato di Fdi, Emanuele Prisco, il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta (Fdi) e la vice presidente del consiglio regionale, Paola Fioroni. Proprio la Fioroni ha presentato una modifica alla legge regionale del commercio per poter gestire situazioni particolari come quella di Fontivegge. È stato deciso che gli uffici di Regione e Comune si coordineranno per la parte regolamentare della legge (che nel giro di due mesi dovrebbe essere approvata), in modo da trovare soluzioni ad hoc a stringere sui tempi che diventano strategici per una reazione a tutto tondo.

Il sindaco Andrea Romizi ha annunciato la volontà di chiedere al prefetto Armando Gradone ulteriore attenzione per Fontivegge. Non solo sul fronte della presenza delle divise, ma anche, per esempio sui controlli legati alla parte sanitaria e amministrativa dei locali che finiscono nel mirino dei residenti come motori di situazioni che incendiano il quartiere. Certo il vertice tra le forze dell'ordine che ha preceduto quello politico-tecnico del pomeriggio ha già messo in campo una strategia ben precisa che già dalle prossime ore dovrebbe diventare operativa. Una reazione che arriva dopo il pugno di ferro contro i locali etnici e che serve anche per dimostrare ai cittadini della zona che la presenza delle istituzioni c'è.

Luca Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA