Da ieri è diventata realtà la svolta obbligatoria a destra per il traffico in uscita da via Martiri dei Lager. È il cuore dell'ultima fase della rivoluzione della viabilità per l'area tra Fontivegge e Madonna Alta, cominciata con la realizzazione delle rotatorie tra via Tuzi e Settevalli e quella tra via Baracca e Cotani. Mancava l'ultimo tassello, annunciato nei giorni scorsi su queste colonne.

Il Comune ha messo mano all'incrocio semaforico tra via Martiri dei Lager e via Settevalli. La novità più consistente è appunto quella che comporta, per chi esce da via Martiri dei Lager, l'obbligo di svoltare a destra al semaforo.

Per raggiungere la stazione servirà dunque utilizzare la nuova rotatoria sottostante la superstrada e tornare indietro. Al contrario chi arriva dalla stazione potrà continuare a svoltare in via Martiri dei Lager, oppure proseguire dritto per via Settevalli e via Tuzi.

L'operazione della svolta obbligata, come spiegato dagli uffici tecnici dell'ente, permetterà di abbattere il fenomeno dello stop and go, limitando le emissioni inquinanti e migliorando la qualità dell'aria. Un fattore importante tenendo conto che le ultime stime per via Settevalli (in entrambi i sensi di marcia nell'intero tratto) parlano del passaggio di poco meno di 20mila veicoli al giorno. L'eliminazione della svolta a sinistra per chi arriva da via Martiri dei Lager avrà un impatto importantissimo in termini di allungamento del verde per tutti gli altri punti.

Cioè, in coordinamento con l'impianto di via Caprera, allacciato alla stessa rete semaforica, chi andrà dalla stazione da via Settevalli e viceversa (e chi esce o entra in via Caprera) avrà tempi di attesa ridottissimi e anzi, la maggior parte delle volte troverà il verde al proprio passaggio. Così si abbatteranno code e inquinamento. Nella zona sono in corso sempre in questo giorni interventi di asfaltatura. Nella giornata di ieri qualche polemica da parte di alcuni residenti della zona che avrebbero visto di buon occhio l'esecuzione dei lavori non così a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico (si comincia lunedì). Non è però da escludere che tutto sia terminato nel fine settimana e che si eviti il rischio di code nel tradizionale caos del primo giorno di scuola.

Intanto, sempre sul tema viabilità, il centrosinistra a palazzo dei Priori ha espresso la necessità di applicare dei dissuasori stradali, diversi dagli speed check, per diminuire la velocità in alcune zone della città, particolarmente pericolose a causa delle elevate velocità registrare. Ha anche ribadito che l'amministrazione, dove è stata costretta ad abbassare a 30 chilometri orari i limiti di velocità a causa del dissesto del manto stradale «ha evidentemente fallito, bisognerebbe investire di più sulla manutenzione stradale anziché abbassare i limiti di velocità».

Riccardo Gasperini

