© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOTirare un sospiro di sollievo non significa tornare alla normalità come se nulla fosse successo. Almeno in questo caso. Perché «stava per esplodere un edificio, dove ci sono abitazioni e negozi. Perché è avvenuto durante uno dei giorni di zona rossa e lockdown natalizio e le conseguenze, stando quasi tutti in casa, potevano essere inimmaginabili». Perché, insomma, «si è sfiorata la strage».Per tutti questi motivi, a Fontivegge, il sospiro di sollievo per l'arresto della piromane non può bastare. Non basta alle persone del palazzo di via Breve, evacuate lo scorso cinque gennaio a causa del fumo e delle fiamme che sono divampate all'interno del condominio per l'incendio appiccato dalla donna nel fondino ai piani sotterranei. Decine di persone, molte delle quali anziane, terrorizzate e costrette a stare al freddo. Non basta ai commercianti che si affacciano sul lato di via Mario Angeloni e che sono stati costretti a far uscire i clienti. Non basta a tutti i residenti di Fontivegge, che non ne possono più di balordi e situazioni sempre al limite.Dalla sera prima della Befana si è fatto ovviamente un gran parlare della vicenda, anche perché la donna di 36 anni non è nuova a queste situazioni: un paio d'anni fa per settimane ha creato scompiglio tra via Canali, via Mario Angeloni e fino a Case Bruciate per gli incendi notturni a cassonetti dell'immondizia e auto in sosta. Era stata bloccata dalle forze dell'ordine e messa in regime di arresti domiciliari fuori regione.Ma da qualche settimana il suo ritorno nella zona della stazione non era sfuggito a diverse persone, come confermato da dei cassonetti andati in fiamme di notte poco prima di Natale. Una situazione difficile da digerire perché, come dice qualcuno sulla pagina del gruppo Progetto Fontivegge, «saranno almeno sei anni che fa danni in questa zona...». In molti temevano che, una volta tornata e lasciata apparentemente senza controllo, potesse farne di nuovi. Ma nessuno probabilmente sarebbe mai arrivato a pensare che avesse potuto tentare di dare fuoco a un palazzo intero. Quello in cui, secondo quanto riscontrato dalla polizia, viveva da qualche tempo in un appartamento con due anziani. E così, dopo il furto nel fondino di qualche giorno prima, ecco le fiamme appiccate e il pomeriggio di terrore in via Breve.E così, anche dopo che la procura ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, tra i residenti c'è la convinzione che non vada abbassata la guardia sul caso. «Andrebbe denunciata per tentato omicidio».Michele Milletti