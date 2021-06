LA FOLLIA

«Siamo qui d 20 anni, siamo arrivati prima di te. Se non metti via quel telefono ti accoltelliamo, tri strappo la testa». Fontivegge, zona piazza del Bacio, 21.30 di lunedì 7 giugno: eccola l'ennesima follia che vede protagonisti gli spacciatori della zona.

Nel loro mirino c'è Lorenzo Brunetti, vigilante e residente impegnato da tempo nel denunciare i fenomeni di criminalità e degrado nella zona della stazione. Denunce social e anche video: stavolta le minacce degli spacciatori sono state particolarmente pesanti. «Uscendo dal mio palazzo, immediatamente dopo il portone di ingresso, vedo le solito facce note, appoggiati al muretto mentre bevevano birra e banchettavano - racconta Lorenzo -. L'iniziale discussione con loro nasce dalla mia domanda sul motivo della loro presenza, nei pressi dell'area condominiale in cui risiedo; appena porto il telefono all'orecchio per chiamare la polizia si infiammano gli animi e vengo raggiunto da altre tre persone, 4 in tutto, che gridandomi a pochi centimetri mi portano verso il centro della piazza, per fortuna coperto in quel momento dalla telecamera comunale. Uno del gruppo per tre volte, mi colpisce la mano destra, affinché il mio telefono cada a terra, non riuscendoci. L'aggressione è poi sedata dall'arrivo del portiere One, il quale riesce a dividermi da loro.

Appare chiaro il diktat usato dal gruppo dei tunisini, in particolare dagli storici spacciatori della piazza, intolleranti da tempo della mia presenza e soprattutto molto violenti se vengono infastiditi o filmati. Pena minacce di morte o una coltellata. Consapevole dei rischi che corro, proseguo comunque il mio impegno personale nel segnalare queste presenze, assolutamente non più gradite, specialmente sotto le nostre abitazioni. Anche a nome del quartiere, auspico che sia quantomeno ristabilita una pattuglia fissa delle forze dell'ordine, dalle 21 (orario di smonto della One) fino all'una di notte».



