Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

IL PROVVEDIMENTO

Nuova stretta sull'alcol per Fontivegge. Ieri ordinanza firmata dal sindaco Romizi che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 18 alle 6. Il giro di vite, che entra in vigore domani e lo sarà fino al 9 gennaio, riguarda titolari dei pubblici esercizi (anche di vicinato), titolari di distributori automatici, esercenti il commercio su aree pubbliche. Previsto anche il divieto di consumare bevande alcoliche su aree pubbliche «e di detener per il consumo immediato, bevande in contenitori di vetro e lattine, per l'intera giornata». Il provvedimento è stato messo nero su bianco dopo un vertice con la questura «e il verificarsi nell'ultimo periodo fenomeni di microcriminalità spiega il Comune - ed eventi riconducibili a liti che hanno visto coinvolti soggetti in stato di alterazione da sostanze alcoliche, che incidono negativamente sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica oltre ad ingenerare nella popolazione residente nel quartiere una forte percezione di insicurezza». La nuova ordinanza, che interessa l'area da via Angeloni al Bellocchio, fino a via Canali passando per via del Macello e Martiri dei Lager, integra e rafforza altre ordinanza sul tema.