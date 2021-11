Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

Murato il palazzo della vergogna. A seguito di nuove segnalazioni da parte dei cittadini che indicavano la presenza di persone all'interno dello stabile, ieri polizia locale (nucleo sicurezza e decoro di Fontivegge), questura e cantiere comunale hanno messo in sicurezza l'immobile di via Oddi Sforza. Presente anche l'assessore alla sicurezza Luca Merli. L'attività delle forze dell'ordine non è finita qui, perché il personale ha provveduto, successivamente, ad un sopralluogo in un palazzo di via Mario Angeloni, segnatamente nei garage e nel sottostante parcheggio Fonti di Veggio, dove cittadini e residenti hanno segnalato presenze non autorizzate di persone all'interno delle strutture. Infine il nucleo sicurezza e decoro di Fontivegge si è trasferito in via Cortonese per alcuni controlli in appartamenti. «Vorrei ringraziare spiega Merli il personale della polizia locale, quello della polizia di Stato e gli operai del nostro cantiere comunale per questa operazione, molto attesa dalla cittadinanza, che ha consentito di mettere in sicurezza l'immobile di via Oddi Sforza. C'è ancora molto da fare a Fontivegge, con immobili disabitati che diventano ricettacolo della delinquenza. Vorrei rivolgere un appello ai proprietari degli immobili affinché provvedano sempre a garantire la manutenzione ordinaria dei locali. Infine un ringraziamento sentito va ai cittadini». Anche il capogruppo della Lega Lorenzo Mattioni, presente all'operazione, ha espresso soddisfazione per l'intervento.