Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

SICUREZZA

L La black list dei covi dell'illegalità. Dei nascondigli dello spaccio, dei meandri di affitti di facciata e sub affitti sconosciuti, degli anfratti di una prostituzione non solo di strada in grado di produrre degrado, rabbia e allarme sociale. In altre parole, la blacklist di Fontivegge. «Intensificazione dei controlli? Se iniziano a fare irruzioni lungo il perimetro che va dalla stazione a via del Macello sai le sorprese che trovano» commentava ieri su Progetto Fontivegge un residente alludendo alla giornata precedente di super controlli da parte delle forze dell'ordine e coordinati dalla questura.

Parole che richiamano quanto raccontano proprio i residenti e proprietari attenti, gente cioè che pur non abitando a Fontivegge ha tutto l'interesse che nei propri appartamenti vadano a vivere persone e famiglie perbene: tante segnalazioni di appartamenti da tenere sott'occhio, perché abitati da personaggi sospetti. L'incrocio tra via Settevalli e via del Macello, la zona del Broletto, e ancora via Campo di Marte (specie all'altezza del Bingo) e via Canali: questi i punti considerati particolarmente sensibili da chi vive e lavora alla stazione, queste le aree di cui si compone principalmente la blacklist di quei covi il cui controllo rappresenta lo step principale dell'azione di ripristino della legalità dopo le risse e le coltellate degli ultimi tempi. Spaccio di droga, anzitutto. Perché quella di Fontivegge è una criminalità stanziale, nel senso cioè che i clan dello spaccio non solo operano ma vivono anche nella zona, tenendo così sotto scacco i residenti onesti non solo nei condomini ma anche negli spazi pubblici. Spaccio soprattutto ma non solo, dal momento che la presenza di prostitute e relativi clienti fa molto arrabbiare e discutere.

A proposito di controlli, anche ieri segnalata la presenza delle forze dell'ordine nell'area della stazione. Un primo bilancio, tra martedì e mercoledì, parla di controlli in cinque locali e oltre quaranta persone identificate. Ma c'è di più, dal momento che sono arrivati anche due importanti risultati «Nei giardini retrostanti via del Macello - rende noto la questura - è stato bloccato un romeno, irregolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti per furto e rapina, destinatario di un provvedimento di espulsione. Lo straniero è stato poi accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari. Inoltre, in piazza del Bacio, la squadra mobile ha rintracciato ed arrestato, per il reato di evasione, un cittadino nigeriano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari».

Egle Priolo