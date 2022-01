Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

LA CITTÀ CHE CAMBIA

In un 2022 «che sarà anno spartiacque» per il rilancio di Fontivegge, comincerà a prendere forma anche il progetto per strappare dall'abbandono l'ex scalo merci della stazione. Destinato a diventare polo della grafica avanzata grazie all'intesa fra Comune (che ha da poco acquisito la struttura) e Its che lì avrà una nuova e innovativa sede, l'ex scalo merci sarà punto di riferimento per la formazione dei giovani e per tutta la città. Quando? La convenzione è stata firmata e, con le risorse del Bando periferie a fare da base (passate da 1,5 a poco meno di 2 milioni di euro) si dovrebbe arrivare «a restituire l'ex scalo merci per ospitare i corsi nell'ottobre 2023». A fissare la tempistica l'assessore comunale all'Urbanistica Margherita Scoccia che ieri, insieme al sindaco Andrea Romizi, al presidente Its Umbria Made in Italy Giuseppe Cioffi, all'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni e al direttore Its Nicola Modugno, ha partecipato alla presentazione dell'accordo fra le due realtà. Accordo che, come ricordato dal Comune, è «finalizzato a valorizzare la rete istruzione-formazione-orientamento-inserimento lavorativo nel territorio comunale». L'immobile, tutelato dalla Soprintendenza per il suo valore architettonico, sarà concesso a titolo gratuito a Its Umbria per un periodo di nove anni a partire dal termine dei lavori di ristrutturazione della palazzina. L'intervento si inserisce nella riqualificazione più complessiva di Fontivegge. Per quel fronte faranno un filo comune i progetti, già approvati, per l'ex parcheggio, la piazza della stazione, il collegamento con il versante del minimetrò. «Le gare di affidamento dei lavori sono in corso, compresa quella dello scalo merci», ha precisato l'assessore Scoccia.

Parlando più in generale del rilancio su Fontivegge, indicando il 2022 come anno chiave, il sindaco Romizi ha parlato di una «sfida che porterà ottimi frutti e nel tempo con tanta soddisfazione guarderemo a questa fase con orgoglio. Ma anche consapevolezza che si è accettata una sfida che in precedenza sembrava essere non affrontabile e che invece con le migliori energie del territorio affrontiamo e supereremo». All'ex scalo merci Its realizzerà un laboratorio sulle tecnologie digitali di livello, e che ospiterà le attività didattiche, teoriche e applicative dei propri percorsi curriculari di livello terziario, con particolare riguardo all'ambito dell'information and communications technology e della grafica digitale avanzata. Gli spazi riqualificati saranno anche a disposizione per l'orientamento alle professioni tecniche rivolto a giovani e adulti, anche in collaborazione con i servizi di accompagnamento al lavoro del Comune, e ospiteranno un fab-lab per il digitale e la grafica aperto in orario post scolastico. Previste anche iniziative coordinate con il progetto Digipass + Hub del Comune, con una postazione di servizio gratuito di telepresenza per fruire di servizi comunali, ma anche la realizzazione di eventi di interesse pubblico.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA