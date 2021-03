9 Marzo 2021

FONTIVEGGE

L'altra faccia del coronavirus. Una brutta faccia. Quella del ritorno dei balordi dove prima c'erano ragazzi che avevano dato a una zona storicamente difficile sotto il profilo dello spaccio una nuova aria. Decisamente meno brutta e inquietante.

I tanti divieti imposti dal progredire della pandemia, e rivolti a provare a contenerla, hanno infatti fatto sì che lo skate park in piazza del Bacio sia di fatto chiuso da molto tempo. Niente più ragazzi e appassionati a cercare evoluzioni sulla tavola? Ecco che succede, inevitabile, il ritorno dei balordi nella zona. Balordi che proprio i frequentatori dello skate park, con la loro presenza, avevano contribuito nei mesi scorsi ad allontanare dalla piazza. Lo lamentano i residenti della zona.

Approvato dal Consiglio a maggioranza con la solo astensione di Morbello (M5S) l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli D'Italia e dal consigliere Massimo Pici del gruppo consiliare Perugia Civica, su Piazza del Bacio, richiesta di istallazione impianti semaforici a chiamata.

In particolare, nell'atto, illustrato dal capogruppo FdI Michele Nannarone, si impegna l'amministrazione a installare, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali adiacenti alla pista da skate e all'area verde di Piazza del Bacio, che insistono all'incrocio tra via Mario Angeloni e via Cortonese, due impianti semaforici a chiamata per consentire piena sicurezza nell'attraversamento del tratto stradale ai cittadini e ai fruitori della Piazza.